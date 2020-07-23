Birmingham City, Jude Bellingham'ın formasını emekli etti

Birmingham City Kulübü, altyapıdan yetişen 17 yaşındaki Bellingham'ın 22 numaralı formasının genç futbolculara ilham kaynağı olması amacıyla emekli edildiğini duyurdu.
Borussia Dortmund'un 25 milyon sterlin bonservis bedeli karşılığında transfer ettiği İngiliz orta saha oyuncusu Bellingham, geçen sezon Birmingham City formasıyla tüm kulvarlarda 44 maça çıkarak 4 gol atmıştı.
Bellingham'ın transferiyle 17 yaşındaki bir oyuncu için ödenen en yüksek bonservis bedeli rekoru kırılmıştı.
Emre Belözoğlu devreye girdi! Takımda kalıyor...
TFF'den yayıncı kuruluş açıklaması
Final maçının hakemi belli oldu
F.Bahçe'nin Sadık'a güveni tam
Beşiktaş'tan 5 transfer hamlesi
Deplasman performansı ön planda
Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye dev takas teklifi
Galatasaray'da kritik toplantı! Fatih Terim...
Hasan Şermet koronavirüse yakalandı
Mariano'nun Galatasaray kariyeri
Hakan ve Zlatan iş başında
Milan'da Pioli'nin sözleşmesi uzatıldı
Okuyucu Yorumları 0 yorum