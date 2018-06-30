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Birsel Vardarlı Demirmen'den milli takıma veda

MİLLİ TAKIM HABERLERİ  | 30.06.2018 12:06 | Son Güncelleme

A Milli Kadın Basketbol Takımı ve Fenerbahçe'nin kaptanlığını yapan Birsel Vardarlı Demirmen, milli takım kariyerini noktaladı.

Birsel Vardarlı Demirmen'den milli takıma veda

Demirören Haber Ajansı'na (DHA) milli takım kariyerini sonlandırmasıyla ilgili açıklamalarda bulunan Birsel Vardarlı, "2004 yılından bu yana birlikte birçok başarıya imza attığımız A Milli Takım'a veda etme kararı aldım" dedi.

Uzun süredir forma giydiği ve birçok başarıya imza attığı milli takıma veda eden Birsel Vardarlı Demirmen, şunları söyledi;

"2004 yılından beri birlikte birçok başarıya imza attığımız A Milli Takım'a veda etme kararı aldım. Bugüne kadar Türk kadın basketbol tarihinin ilklerine imza attığımız tüm milli takım arkadaşlarıma, milli takım teknik ekiplerine ve yöneticilerine ayrı ayrı teşekkür ederim. Bu sene A Milli Kadın Basketbol Takımı'mızı yine çok önemli bir turnuva bekliyor. Eylül sonunda oynanacak olan Dünya Şampiyonası'nı en iyi şekilde tamamlayacaklarına inanıyorum ve buradan hepsine ayrı ayrı başarılar diliyorum."

33 yaşındaki basketbolcu Fenerbahçe formasıyla 9 kez lig şampiyonluğu, 5 kez Türkiye Kupası, 6 kez Cumhurbaşkanlığı Kupası, 3 kez Euroleague 2'nciliği ve 1 kez de Euroleague 3'üncülüğü elde etti. Milli takım formasıyla da 200'den fazla maça çıkan oyun kurucu 2011 Eurobasket 2'nciliği, 2013 yılında Eurobasket 3'üncülüğü yaşadı.

Demirmen, Euroleague tarihinin tüm zamanlarda en fazla asist yapan 4'üncü oyuncusu ve 2016 Rio Olimpiyat elemelerin en fazla asist yapan 2'nci oyuncusu oldu. Ayrıca 33 yaşındaki oyun kurucu A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın ilk kez katıldığı 2012 Londra Olimpiyatları'nda da milli takımın bu düzeydeki ilk sayına imza atan isim oldu.

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Birsel Vardarlı Fenerbahçe a milli kadın basketbol takımı

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