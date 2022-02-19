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Birun Aktaş ve Emre Dorman kimdir? Birun Aktaş kaç yaşında, nereli? Emre Dorman kaç yaşında ve nereli?

19.02.2022 01:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Birun Aktaş ve Emre Dorman'ın kim olduğu merak ediliyor. TV8 ekranlarında yayınlanan Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular adlı program izleyiciler tarafından araştırılmaya başlandı. Programda yer alan Birun Aktaş ve Emre Dorman'ın kim olduğu ve ne işle uğraştıkları merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte Birun Aktaş ve Emre Dorman'a dair bilgiler!

Birun Aktaş ve Emre Dorman kimdir? Birun Aktaş kaç yaşında, nereli? Emre Dorman kaç yaşında ve nereli?

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programında bir konu sınırlaması yok. Hayat, bilim, sağlık ya da ekonomiye dair pek çok konu konuşuluyor. Birun Aktaş’ın sunumu, Emre Dorman’ın ve değerli konukların katkılarıyla “Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular” programı TV8 ekranlarında yayınlanıyor. Programı izleyenler Birun Aktaş ve Emre Dorman'ın kim olduğuna dair sorular yöneltiyor. İşte Birun Aktaş ve Emre Dorman dair merak edilenler...

EMRE DORMAN KİMDİR?

Emre Dorman, 23 Mart 1979 yılında İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Dorman, Marmara Üniversitesi'nden mezundur. Emre Dorman, Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Kelam Bilim Dalında da yüksek lisans yapmıştır. 2009 yılında da doktora tezini tamamlayan Emre Dorman Acıbadem Üniversitesinde ve Bahçeşehir Üniversitesinde Felsefe grubu derslerine girmektedir. Akademisyen olan Emre Dorman aynı zamanda ilahiyatçı ve araştırmacı yazardır. Aklımdaki Sorular adlı programı izleyenlerin de tanıdığı Emre Dorman, Acıbadem Üniversitesi'nde öğretim üyesidir.

BİRUN AKTAŞ KİMDİR?

Birun Aktaş bir sunucudur. TV8'de Aklımdaki Sorular programını sunmaktadır. Birun Aktaş'ın instagram hesabında yaklaşık 10 bin takipçisi bulunmaktadır. Bu bilgiler dışında Birun Aktaş'a dair pek bir bilgi bulunmamaktadır.

AKLIMDAKİ SORULAR HANGİ GÜN?

Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular programını Birun Aktaş sunmaktadır. Emre Dormanın konuklarıyla programın içeriği belirleniyor. Emre Dorman ile Aklımdaki Sorular Cuma gecesi yani Cumartesiye bağlanan gece saat 00:15'de TV8'de yayınlanıyor.


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TV8 Acun Ilıcalı
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