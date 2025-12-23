Son dakika! Umut Evirgen ve Yaşar Koz adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, uyuşturucu madde kullanımı ve temini iddialarıyla ilgili yeni bir dalga başlatıldı. Soruşturma kapsamında gazeteci Emrullah Erdinç de gözaltına alınmıştı.

UMUT EVİRGEN VE İŞLETME MÜDÜRÜ GÖZALTINA ALINMIŞTI

Öte yandan film yapımcısı Umut Evirgen ile 12 Aralık günü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon sırasında içinde 3 adet silahın bulunduğu Etiler'deki 'Kütüphane' isimli eğlence mekanının İşletme Müdürü Yaşar Koz da gözaltına alınan isimler arasında yer almıştı.

SERBEST BIRAKILDILAR

İfade işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Umut Evirgen ve Yaşar Koz, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

AYNI SORUŞTURMADA MEHMET AKİF ERSOY VE ELA RÜMEYSA CEBECİ TUTUKLANMIŞTI

Soruşturma kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy "uyuşturucu madde kullanımı" ve "kullanımı kolaylaştırma" suçlamalarıyla çıkarıldığı mahkemece 11 Aralık 2025 tarihinde tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Ünlü spiker Ela Rümeysa Cebeci'nin de yapılan testler sonucunda uyuşturucu kullandığı belirlenmişti. Cebeci, 17 Aralık 2025 tarihinde "uyuşturucu madde kullanımını kolaylaştırmak" suçundan tutuklanarak Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi'ne gönderilmişti.

UMUT EVİRGEN KİMDİR?

Umut Evirgen, adı sıkça ünlü isimlerle anılan ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen bir isim. Emirgan Group’un sahibi Umut Evirgen, sektörün duayen isimlerinden Kemal Evirgen’in oğludur.

Çevresinde "Set Kemal" lakabıyla tanınan Kemal Evirgen, özellikle Levent’te bulunan Set Kebap adlı restoranın işletmecisi olarak ün kazandı. Aynı zamanda sosyetenin ve sanat dünyasının uğrak noktası olan Biges Gece Kulübü’nün de sahibi olduğu biliniyor.

Umut Evirgen ile ünlü oyuncu Alina Boz, 2023 yılında 5 aylık birlikteliklerini nikah masasına taşımıştı. Çift, Emirgan'da demirli olan Halas 71 isimli teknede görkemli bir düğün yapmıştı. Yönetmen, senarist, yapımcı ve işletmeci olarak bilinen Umut Evirgen birçok ünlü isimle aşk yaşamıştı. Evirgen’in aşk yaşadığı isimler arasında Melisa Şenolsun, Tuba Büyüküstün, Serenay Sarıkaya yer almıştı.

Kaynak: DHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır