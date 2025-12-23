Zuhal Topal O Ses Türkiye sahnesinde! Acun Ilıcalı kararını verdi

Yılbaşı gecelerinin vazgeçilmez eğlencesi O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, bu yıl da dopdolu kadrosuyla ekrana gelmeye hazırlanıyor.

Genel provası bugün yapılacak olan programda yer alacak bir isim daha belli oldu. Birsen Altuntaş'ın haberine göre; programın yarışmacıları arasında Zuhal Topal ve Korhan Saygıner da yer alacak.

Çift Ümit Besen ve Pamela’nın seslendirdiği “Seni Unutmaya Ömrüm Yeter Mi?” şarkısını seslendirecek. Acun Ilıcalı’nın sunduğu yarışmada Hadise, Murat Boz, Giray Altınok ve Gupse Özay jüri üyesi olacak.