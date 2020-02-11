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Bisiklet kulübü üyelerinden çevre temizliği

ÇORUM HABERLERİ  | 11.02.2020 16:38 | Son Güncelleme

Osmancık bisiklet kulübü üyeleri her hafta sonu bir araya gelerek çevre temizliği yapıyor.Kulüp yöneticiliğini Emirhan Eker’in yaptığı yaşları 13 ila 40 arasında değişen 40 üyenin bulunduğu Osmancık Bisiklet Kulübü üyeleri her hafta bir araya gelerek ilçenin muhtelif yerlerinde çevre temizliği yapıyor.

Osmancık bisiklet kulübü üyeleri her hafta sonu bir araya gelerek çevre temizliği yapıyor.
Kulüp yöneticiliğini Emirhan Eker’in yaptığı yaşları 13 ila 40 arasında değişen 40 üyenin bulunduğu Osmancık Bisiklet Kulübü üyeleri her hafta bir araya gelerek ilçenin muhtelif yerlerinde çevre temizliği yapıyor. Ekibin topladığı çöpler, doğaya karşı duyarsızlığı da gözler önüne seriyor.
Ortak paydaları sağlıklı yaşam ve doğa olan kulüp üyeleri haftalık temizlik programları kapsamında Osmancık Devlet Hastanesi bahçesi ve çevresi ile Kent Ormanı’nda çevre temizliği yaptı. Duyarsız vatandaşların çevreye attığı çöpleri toplayan kulüp üyeleri insanların doğaya duyarlı davranmasını isteyerek, herkesi çevreyi kirletmemeye davet ediyor.

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