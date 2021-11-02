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Bisiklet tutkunu diyetisyen hastalarına da bu sporu öneriyor

02.11.2021 11:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Samsun'da özel bir hastanede çalışan Dr. Cemre Balkan: - "Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar olabilir, tansiyon gibi hastalıklara da biz mutlaka fiziksel aktivite, hareket öneriyoruz. Çoğu kişi salon sporlarını sevmeyebiliyor. Bu noktada bisiklet sürebilirsiniz, dans edebilirsiniz. Kimisi toplu spor sever kimi tek sever. Bisiklet iki türlü de yapılabilen bir spor" - "Bir yerden bir yere giderken bisiklet kullandığımızda serotonin hormonu dediğimiz mutluluk hormonu salgılıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, mutlu oldukça daha çok aktif kılıyor"

FATİH MEHMET KÜRKÇÜ - Samsun'da özel bir hastanede diyetisyen olarak görev yapan bisiklet tutkunu Dr. Cemre Balkan, hastalarını da bisiklet kullanmaya teşvik ediyor.

Hareketli bir yaşamı benimseyen, bunun için hayatına dans, dağcılık ve bisiklet kullanmak gibi aktiviteler ekleyen 26 yaşındaki Cemre Balkan, hareketsiz yaşamın insanlara çeşitli hastalıklar olarak geri döndüğüne inanıyor.

Balkan, yaklaşık 5 yıldır sürdürdüğü mesleğinde hastalarına da diyet programının yanı sıra bisiklet sürmeyi öneriyor.

Diyetisyen Dr. Cemre Balkan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, küçük yaşlarından bu yana bisiklet kullandığını, bisikletin, hayatında vazgeçilmez bir yeri olduğunu söyledi.

Bisikleti hem ulaşım hem de spor amaçlı kullandığını dile getiren Balkan, evinin bulunduğu Atakum'da bisiklet yolları olduğunu, ancak işinin bulunduğu İlkadım ilçesinde bisiklet yolu olmadığı için işe bisikletle gidememenin üzüntüsünü yaşadığını ifade etti.

İşi dışında bisikleti ulaşım aracı olarak kullandığını, bunun yanı sıra hafta sonları bisiklet kullanımının arttığını ifade eden Balkan, kendi formu ile hastalarının formunu hareketli bir yaşam ile düzenlemeyi hedeflediğini, bunun için de en çok bisiklet kullanımını önerdiğini vurguladı.

Hastalarından bisiklet kullanmaya başlayanlar olduğunu dile getiren Balkan, diyet programına ek, hareketli yaşam sayesinde hedeflerine daha kolay ulaştıklarını vurguladı.

Çoğu insanın salon sporlarını sevmediğini bu noktada bisikletin önemli bir avantaj sağladığını anlatan Balkan, "Diyabet, kardiyovasküler hastalıklar olabilir, tansiyon gibi hastalıklara da biz mutlaka fiziksel aktivite hareket öneriyoruz. Çoğu kişi salon sporlarını sevmeyebiliyor. Bu noktada bisiklet sürebilirsiniz, dans edebilirsiniz. Kimisi toplu spor sever kimi tek sever. Bisiklet iki türlü de yapılabilen bir spor." dedi.

- "Bisiklet güzel bir ulaşım aracı benim için"

Bisikleti iş dışında ulaşım için sıklıkla kullandığını, daha çok bisiklet yollarını tercih ettiğini ifade eden Balkan, şöyle devam etti:

"Samsun'da araçlarla birlikte trafikte bisiklet kullanmaya cesaretim yok. Bir yere gideceksem bisikletimi alıp araç olarak kullanıyorum hatta 'arabamın anahtarı' diyorum bisikletin kilidinin anahtarına. 'Arabamı park ettim, dur arabamı alayım' diyorum. Bisiklet güzel bir ulaşım aracı benim için."

Samsun'un Atakum ilçesinin bisiklet kullanımı konusunda diğer illere göre daha şanslı olduğunu, bisiklet yollarının bisiklet kullanıcılarına konforlu ve güvenli sürüş sağladığını dile getiren Balkan, şunları kaydetti:

"Bisikletime bindiğim an, pedalı çevirmeye başladığımda, uçuyorum gibi güzel bir özgürlük hissiyatı içindeyim. Manzaram da çok güzel. Kuşlar, martılar, deniz, yeşillik... Daha ne olsun, bence çok güzel bir imkan. Bisiklet sayesinde o günümü çok daha aktif geçiriyorum. Bir yerden bir yere giderken bisiklet kullandığında kalori yakıyorsun, enerji harcıyorsun, aynı zamanda serotonin hormonu dediğimiz mutluluk hormonu salgılıyoruz. Bu da bizi mutlu ediyor, mutlu oldukça daha çok aktif kılıyor. Bu aktiflik bana daha güzel enerji veriyor."

Balkan, hem beden sağlığı hem temiz bir çevre için kent genelinde bisiklet yollarının artırılması gerektiğini, yapılacak düzenlemelerle ulaşımda daha çok bisiklet kullanılabileceğini sözlerine ekledi.

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