YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Bisikletin yaygın olmadığı Altınekin'de çocukların yüzü kaymakamlığın sürpriziyle güldü

Bisikletin yaygın olmadığı Altınekin'de çocukların yüzü kaymakamlığın sürpriziyle güldü

27.06.2021 11:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konya'nın tarım ve hayvancılığın yaygın olduğu 14 bin nüfuslu ilçesinde, sağlıklı yaşam için bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 175 çocuğa bisiklet armağan edildi - Altınekin Kaymakamı Murat Çiçek: - "İnşallah sağlıklı sportif bir yaşamları olur. Duygulandığım anlar da oldu"

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Altınekin ilçesinde kaymakamlığın organizesinde sağlıklı yaşam için bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 175 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilçede, kaymakamlık öncülüğünde "Pedalını sağlığa çevir" kampanyası başlatıldı.

Bisiklet kültürünün yaygın olmadığı ilçede, Altınekin Kaymakamı Murat Çiçek ve Belediye Başkanı Muharrem Dere, evlerine götürdükleri bisikletlerle çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Kaymakamlık önünde bisikletlerini alan çocuklar, protokol üyeleriyle ilçe merkezinden ana yol güzergahına kadar pedal çevirdi. Hububat, ayçiçeği ve pancar ekili arazilerin yanındaki yolda ilerleyen çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı.

- İlçede bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor

Kaymakam Çiçek, AA muhabirine, programın ilçedeki kurumların bir araya geldiği örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaymakamlık öncülüğünde, belediye ve diğer kurumların da desteğiyle ilçede bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Çiçek, "Pedalını sağlığa çevir sloganıyla 175 çocuğumuzu daha sağlıklı ve sportif yaşama kavuşturduk. Sporu seven biri olarak çocukları bu alana yönlendirmek mutluluk verici. Çocuklarımızla ilçe turu attık. Onlarla bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çiçek, çocuklardan bazılarına evlerinde sürpriz yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun bu yaşlarda hayatına küçük bir dokunuş yapmak, kaymakam amcasının ona bisiklet hediye etmesi, hayatına etki edecek bir davranıştır. İnşallah sağlıklı sportif bir yaşamları olur. Duygulandığım anlar da oldu. Bu kampanyanın verimli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlçemiz geniş bir coğrafya, burada bisiklet yollarının yapılmasında belediyemiz de iradesini ortaya koyacaktır."

Çocuklar, bisiklet hediyesinden dolayı Kaymakam Çiçek ve yetkililere teşekkür etti.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyorYıllar onu çok değiştirdi! Hayat Bilgisi'nin 'Barbie Gamze'si İpek Erdem'i görenler tanıyamıyor
Konya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandıKonya'da kendilerinden haraç istediğini öne sürdükleri kişiyi bıçakla öldüren 2 kardeş tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Konya

Konya Namaz Vakitleri 27 Haziran Pazar

İmsak
03:35
Sabah
05:23
Öğle
12:58
İkindi
16:51
Akşam
20:23
Yatsı
22:04

Konya Nöbetçi Eczaneler27 Haziran Pazar

Yakut Eczanesi
Karatay
Candan Eczanesi
Selcuklu
Damla Eczanesi
Selcuklu
Martı Eczanesi
Selcuklu
Nane Limon Eczanesi
Selcuklu
Nurcan Eczanesi
Selcuklu
Parlakkaya Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Çorum'da evinde oluşturduğu serada Hint keneviri yetiştiren zanlı yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Diyarbakır'da akar hale getirilen tarihi Fiskaya Şelalesi'yle muhteşem görüntüler ortaya çıktı

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Şanlıurfa'da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Sağlık Bakanı Koca, aşılama oranı en yüksek 10 ili paylaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.