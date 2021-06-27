Bisikletin yaygın olmadığı Altınekin'de çocukların yüzü kaymakamlığın sürpriziyle güldü

ABDULLAH DOĞAN - Konya'nın Altınekin ilçesinde kaymakamlığın organizesinde sağlıklı yaşam için bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması amacıyla 175 çocuğa bisiklet hediye edildi.

Ekonomisi tarım ve hayvancılığa dayalı ilçede, kaymakamlık öncülüğünde "Pedalını sağlığa çevir" kampanyası başlatıldı.

Bisiklet kültürünün yaygın olmadığı ilçede, Altınekin Kaymakamı Murat Çiçek ve Belediye Başkanı Muharrem Dere, evlerine götürdükleri bisikletlerle çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Kaymakamlık önünde bisikletlerini alan çocuklar, protokol üyeleriyle ilçe merkezinden ana yol güzergahına kadar pedal çevirdi. Hububat, ayçiçeği ve pancar ekili arazilerin yanındaki yolda ilerleyen çocukların mutluluğu objektiflere yansıdı.

- İlçede bisiklet kültürünün yaygınlaştırılması hedefleniyor

Kaymakam Çiçek, AA muhabirine, programın ilçedeki kurumların bir araya geldiği örnek bir çalışma olduğunu söyledi.

Kaymakamlık öncülüğünde, belediye ve diğer kurumların da desteğiyle ilçede bisiklet kültürünü yaygınlaştırmak istediklerini anlatan Çiçek, "Pedalını sağlığa çevir sloganıyla 175 çocuğumuzu daha sağlıklı ve sportif yaşama kavuşturduk. Sporu seven biri olarak çocukları bu alana yönlendirmek mutluluk verici. Çocuklarımızla ilçe turu attık. Onlarla bisiklet kültürünü yaygınlaştırmayı hedefliyoruz." diye konuştu.

Çiçek, çocuklardan bazılarına evlerinde sürpriz yapmak istediklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bir çocuğun bu yaşlarda hayatına küçük bir dokunuş yapmak, kaymakam amcasının ona bisiklet hediye etmesi, hayatına etki edecek bir davranıştır. İnşallah sağlıklı sportif bir yaşamları olur. Duygulandığım anlar da oldu. Bu kampanyanın verimli olduğunu düşünüyorum. Çocuklarımız çok mutlu oldu. İlçemiz geniş bir coğrafya, burada bisiklet yollarının yapılmasında belediyemiz de iradesini ortaya koyacaktır."

Çocuklar, bisiklet hediyesinden dolayı Kaymakam Çiçek ve yetkililere teşekkür etti.

