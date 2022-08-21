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Bisikletiyle seyahate çıkan genç KYK yurtlarında konaklıyor

21.08.2022 11:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan Muhammed Sıddık Dicle, ücretsiz konaklama imkanından yararlanarak bisikletiyle birçok kentin tarihi ve turistik yerlerini geziyor - 24 yaşındaki Muhammed Sıddık Dicle: - "Yurtlarda duş, elektrik, yatak gibi imkanlar bizim için iyi oldu. Ücretsiz olması da daha fazla yeri gezmemizi sağlıyor"

GÖKHAN YILMAZ - Van'da evlerinde misafir ettikleri Fransız çiftten etkilenerek bisikletiyle seyahate çıkan tıp fakültesi mezunu Muhammed Sıddık Dicle, Karadeniz sahil hattı boyunca tarihi ve turistlik yerleri gezip Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) yurtlarında ücretsiz konaklama imkanından yararlanıyor.

Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesinden bu yıl mezun olan 24 yaşındaki Dicle, yaz tatilini en iyi şekilde değerlendirmek için 12 Temmuz'da Van'dan yola çıktı. Önce Kars'a, oradan da Gürcistan'a geçen ve çadırda konaklayan Dicle, yeniden Türkiye'ye döndüğünde kalacak yer arayışına girdi.

Yolculuk sırasında rahatsızlanan ve kapalı bir alanda kalma ihtiyacı duyan Dicle, yolda karşılaştığı bir bisikletlinin verdiği bilgi üzerine gezdiği şehirlerdeki KYK yurtlarında konaklamaya başladı.

Yurtlardaki duş, elektrik, yatak imkanından yararlanan Dicle, seyahat etmek isteyen ancak barınma problemi yaşayan arkadaşlarına KYK yurtlarında kalarak birçok kenti gezmeyi öneriyor.

- "Gençler için çok büyük bir imkan"

Muhammed Sıddık Dicle, AA muhabirine, bisiklet sürmeyi sevdiğini söyledi.

Bisikletle dünya turuna çıkan Fransız bir çifti 3 Mayıs'ta Van'daki evlerinde misafir ettikten sonra kendisinde de bisikletle seyahat etme fikri oluştuğunu dile getiren Dicle, Kars ve Gürcistan'a gittikten sonra Karadeniz sahil hattı boyunca gezerek Zonguldak'a kadar geldiğini anlattı.

Dicle, yolculuk boyunca birçok şey yaşadığını anlatarak, "İnsanların güler yüzünü ve yardımseverliğini gördüm. Zaman zaman coğrafyadan coğrafyaya insanların yaşamı çok değişiyor. Her geçtiğim yerde insanların yaşam stili, yaşama bakışı biraz daha değişiyor. İlk başta gezgin olarak karşılıyorlar. Sonrasında, 'Ta Van'dan gelmiş' şeklinde tepkiler de oluyor, şaşırıyorlar." diye konuştu.

Van'dan çadırda kalacak şekilde yola çıktığını aktaran Dicle, şöyle devam etti:

"Çadır da güzel oluyor ama bir ara hastalandım. Özellikle o zaman kapalı bir alanda kalma ihtiyacı duydum. Yolda karşılaştığım başka bir bisikletli arkadaş tamamen KYK yurtlarında kalacak şekilde yola çıkmış. Ben de ondan aldığım fikirle KYK yurtlarında kalmaya başladım. Yurtlarda duş, elektrik, yatak gibi imkanlar bizim için iyi oldu. Ücretsiz olması da daha fazla yeri gezmemizi sağlıyor. Barınmaya masraf ayırmıyoruz, onun yerine yiyeceğe ve gezeceğimiz yerlerdeki masraflarımıza ayırıyoruz."

Dicle, şu ana kadar 2300 kilometre yol yaptığını ve bir sonraki durağının İstanbul olduğunu dile getirerek, "Bu, gençler için çok büyük bir imkan. Sonuçta barınma masrafı otomatik olarak ortadan kalkıyor. Ayrıca müze kartı sayesinde ücretsiz müzelere giriş yapılıyor. Bunlar da ayrı masraf sonuçta. Bunlar ortadan kalkınca sadece yol ve yiyecek parası kalıyor. Bazı yurtlarda lokanta kısmı da açık. Burada uygun fiyata yemek yiyebiliyorlar." ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Zonguldak bisiklet konaklama seyahat

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