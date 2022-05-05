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Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan çift Konya'ya geldi

05.05.2022 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan çift Konya'ya geldi

Almanya'nın Berlin şehrinden bisikletle yola çıkan çift, 11 ülkede pedal çevirerek Konya'nın Beyşehir ilçesine ulaştı.

Almanya'nın Berlin kentinde yaşayan sosyal hizmet uzmanı, terapist Iris Mueller ile Jan Sih Ngo, ruhsal hastalıklar ve ayrımcılıklara dikkati çekmek amacıyla "Toplum için bisiklet sür" sloganıyla Avrupa ve Asya turuna çıktı.

Beyşehir Bisiklet Topluluğunun konuğu olan Iris Mueller (44), gazetecilere yaptığı açıklamada, "Amacımız, ruhsal hastalıkları olan insanlara karşı diğer insanların duyarlılığını ve farkındalığını daha da artırmak. Bu proje ile farklı ülkelerde araştırmalar da gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ruh sağlığı halen insanların utandığı bir konu olarak kalmaya devam ediyor. Giderek daha fazla insan da ruh sağlığı sorunlarından ve toplum içindeki tehditten muzdarip." dedi.

Mueller, Berlin'de başlayan bisiklet turunda 11 ülke geçerek Türkiye'ye geldiklerini ifade ederek, 7 bin 300 kilometre yol yaptıklarını söyledi.

Türkiye'den sonra Gürcistan, Ermenistan, İran, Pakistan ve Hindistan'a gitmeyi planladıklarını vurgulayan Mueller, turu 5-6 ay sonra bitirmeyi düşündüklerini dile getirdi.

Mueller, Türkiye'ye geldikten sonra Antalya'da Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi öğrencilerine ruhsal hastalıklarla ilgili seminer verdiklerini anlatarak, "Proje ile ilgili internet sitemiz var. Sosyal medya üzerinden de turumuzla ilgili yazı ve görsel paylaşım yapıyoruz. Aynı zamanda kendi hayatlarımızdan da bahsediyoruz. Yazıların olduğu kısımda ruhsal hastalığı olan insanların yazdığı bazı şiir ve mektuplara da ulaşabiliyorsunuz." diye konuştu.

- "Bu tur için para biriktirdik"

Çin uyruklu Alman vatandaşı Jan Sih Ngo (35) de tur için para biriktirdiklerini ifade ederek, "Berlin'deki bir üniversitede çevrim içi terapi eğitimi veriyorum. Aynı zamanda tur yolculuğumuz esnasında yolda bisikletçiler için bir kitap yazdık. Yolculuğa devam etmemiz için gelire ihtiyacımız var. Ben ilk kez Türkiye'ye geliyorum. İnsanların misafirperverliği beni çok etkiledi. Manzaralar da gerçekten çok güzel." ifadelerini kullandı.

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