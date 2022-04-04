Bisikletle camiye giderken trafik kazasında ölen imamın cenaze namazı kılındı

Antalya'nın Kemer ilçesinde, Kur'an-ı Kerim dersi vermek için bisikletle camiye giderken otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybeden imamın cenazesi, kılınan namazın ardından memleketine gönderildi.

Göynük Mahalesi'nde dün bisikletiyle görevli olduğu Tevhit Camisi'ne Kur'an-ı Kerim dersi vermeye giderken otomobilin çarpması sonucu yaşamını yitiren Ali Rıza Tokgöz'ün cenazesi, yakınları tarafından Kemer Devlet Hastanesi morgundan alınarak, Göynük Eyüp Sultan Camisi'ne getirildi.

Tokgöz için burada düzenlenen cenaze törenine yakınları, cami cemaati ve öğrencileri katıldı. İmamın yakınları ve sevenleri gözyaşı döktü.

Emekli Antalya İl Müftüsü Osman Artan, cenazedeki konuşmasında, il müftüsü olduğu dönemde Tokgöz'ün Antalya'da yeni görevlendirildiğini söyledi.

Diyanet İşleri Başkanlığından, Tokgöz'ün tayini için kendisini aradıklarını belirten Artan, "Ali Rıza hocamız, Diyarbakır'da görev yapmıştı ve çok çalışkan bir insandı. Öyle ki görev yaptığı yerde çocukları camiye alıştırmış ve lanet terör örgütünden uzak tutmayı başarmıştı. İyi bir insandı yine bisikletiyle Allah yolunda, Kur'an-ı Kerim dersi vermeye giderken hayatını kaybetti. Allah razı olsun Ali Rıza hocamızdan." dedi.

Kılınan namazın ardından, Tokgöz'ün cenazesi, toprağa verilmek üzere memleketi Konya'nın Sarayönü ilçesine götürüldü.

