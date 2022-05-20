Bisikletle okul yolu, motorize polis ve zabıta ekipleriyle daha güvenli

Konya'da öğrenciler artık bisikletleriyle okullarına, güvenli bisiklet yollarında, motorize polis ve zabıta eşliğinde gönül rahatlığıyla gidiyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi, çocukların bisikletle okula gidiş yollarını daha güvenli hale getirmek ve bisiklet konusunda farkındalık oluşturmak için İl Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü ile "Güvenli Okul Yolları Projesi"ni hayata geçirdi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, İl Milli Eğitim Müdürü Seyit Ali Büyük ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, projede pilot okul seçilen Kaşgarlı Mahmut Ortaokulu'na sabah bisikletlerle giden öğrencilere eşlik etti.

Altay, bisiklet kullanımına ilişkin projelerle örnek şehir olma gayretiyle önemli çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Konya'nın bir bisiklet şehri olduğunu ve bisiklet yolu uzunluğunda Türkiye'de açık ara önde bulunduğunu belirten Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile "Bisiklet Master Planı"nı hazırlayan ilk şehrin yine Konya olduğunu dile getirdi.

- "Bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz"

"Güvenli Okul Yolları Projesi" kapsamında bisiklet servisi görevi yapacak polislerin ve zabıtaların çocukların geçiş güzergahını güvenli hale getirerek, okula bisikletle gitmelerini sağlayacaklarını vurgulayan Altay, şunları kaydetti

"İlçelerimizde birer okul pilot olarak bu dönem için seçildi. İnşallah bundan sonra özellikle sayıyı artırarak devam etmeyi arzuluyoruz. Çocuklarımızın okula bisikletle gelmelerini sağlamak, onların güvenli şekilde okullara ulaşımını sağlamak bizim en önemli önceliğimiz. Spor yapan bir nesil, bisikleti ulaşım aracı olarak kullanan bir nesil oluşturmayı arzu ediyoruz. İl Milli Eğitim Müdürümüze ve İl Emniyet Müdürümüze de gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür ediyorum."

Bisiklet kullanıcıları için en önemli sorunun güvenlik olduğuna dikkati çeken Altay, şöyle devam etti:

"Maalesef taşıt sürücülerimiz bisikletleri bir taşıt olarak görmüyor. Bu şehir hepimizin ve yollar hepimize ait. Bunu bir bisiklet kullanıcısı olarak özellikle söylüyorum. Çocuklarımızın güvenliği her şeyden çok daha önemli. Biz polislerimizle, zabıtalarımızla, onların güvenli şekilde okula ulaşmalarını sağlıyoruz ama sadece okula giden değil, bisiklet kullanan tüm çocuklarımıza, taşıt sürücülerimizin bisiklet kullanan vatandaşlarımızın tamamına daha saygılı olmasını, bisiklet yollarımızı park alanı olarak kullanmamalarını istiyoruz. İnşallah Konya bu işi başaracak, ben tüm Konyalılara güveniyorum. Bize güvendikleri için velilere teşekkür ediyorum. İnşallah kazasız, belasız şekilde bu süreci tamamlayacağız."

- "Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli"

İl Emniyet Müdürü Dinç de "Konya'da 2022 yılını yaya ve bisiklet yılı olarak ilan edeceğiz inşallah. Çocuklarımızın güvenliği bizim için her şeyden daha önemli. Özellikle okul yollarında ve bisiklet yollarında bundan böyle trafik kurallarına sürücülerimizin uyması noktasında titiz davranacağız." ifadesini kullandı.

İl Milli Eğitim Müdürü Büyük ise Konya'nın eğitimde her geçen gün daha çok başarıya imza attığını vurgulayarak, "Okula ulaşım noktasında bisiklet çocukluğumuzdan beri yaşadığımız kültür. Bu noktada en güzel çalışmayı yapan, Türkiye'ye örnek olan Uğur Başkanımıza teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

