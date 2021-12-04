YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Konya
  4. Bisikletle tura çıkan iki Belçikalı Konya'da mola verdi

Bisikletle tura çıkan iki Belçikalı Konya'da mola verdi

04.12.2021 15:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bisikletle tura çıkan iki Belçikalı Konya'da mola verdi

Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan iki Belçikalı, kilometrelerce pedal çevirerek Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Teknisyen Gaspard Touwaide (30) ve Fransızca öğretmeni Fanny Moreau (29), Belçika'dan yaklaşık 5 ay önce bisikletleriyle yola çıktı. Bisiklet tutkunları, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Touwaide, gazetecilere, bisikletin insanlarla yakın iletişim kurabilmek için en güzel araç olduğunu söyledi.

Keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı çok sevdikleri için tura çıktıklarını anlatan Touwaide, şöyle konuştu:

"Türkiye'de her gün birileri bizi durdurup 'gelin çay için' diyor. Ayrıca, bisikletle seyahat etmek oldukça ucuz, sadece yeme içmeye para harcadık. Çoğunlukla çadırda uyuyoruz, otele gitmiyoruz. Günde 80 kilometre pedal çevirmeye çalışıyoruz ama kimi zaman bu hedefe ulaşmadan ara veriyoruz. Çünkü yolda insanlarla tanışıyoruz, kitap okuyor ya da çay içiyoruz. Beyşehir'den ve dağlardan aşağı giden yollardan çok hoşlandık. Gölde ve karlı dağda yol almak oldukça güzeldi."

Moreau ise seyahatleri esnasında pek çok ilginç olay yaşadıklarını ve harika insanlarla tanıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Seyahatimizi bir yıldan biraz uzun sürede tamamlayacağız. Son rotamızın Kırgızistan olacağını düşünüyoruz. Türkiye'yi çok sevdik. Burası rotamızdaki en çok şey keşfettiğimiz ülkelerden biri. İtalya ve Slovenya'da da dost canlısı insanlar vardı ancak Türkiye'deki insanlar bunu bir üst seviyeye taşıdı. Herkes çok dostane, bizimle iletişim kurmak ve yardım etmek istiyorlar. Böylesi bir misafirperverlikle karşılanmak harika."

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Belçikalı bisiklet tutkunlarını misafir etmekten mutlu olduklarını, yöreyi en iyi şekilde tanıtmak için rehberlik yaptıklarını aktardı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
''Mucize'' deyip tapmaya başladılar''Mucize'' deyip tapmaya başladılar
Akılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktıAkılalmaz olay! At sırtında geldi, kılıcıyla market basmaya kalktı
Konya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındıKonya'da bulundukları minibüste uyuşturucu ele geçirilen 5 şüpheli gözaltına alındı
Anahtar Kelimeler:
Konya Belçika

Konya Namaz Vakitleri 5 Aralık Pazar

İmsak
06:17
Sabah
07:43
Öğle
12:46
İkindi
15:16
Akşam
17:38
Yatsı
18:59

Konya Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Pazar

İnci Eczanesi
Karatay
Kerem Eczanesi
Karatay
Acar Eczanesi
Selcuklu
Çeşmeli Eczanesi
Selcuklu
Duru Eczanesi
Selcuklu
Kelebek Eczanesi
Selcuklu
Müge Eczanesi
Selcuklu
Tümünü Göster
Konya ECZANELER
Konya ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, Balıkesir'de konuştu:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Kırklareli'nde rastgele ateş ettiği görüntülerini sosyal medyada paylaşan kişi yakalandı

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Trabzonspor Adana Demirspor'u konuk edecek

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Muş'ta kendisini yüzbaşı olarak tanıtarak esnafı dolandıran kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.