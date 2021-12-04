Bisikletle tura çıkan iki Belçikalı Konya'da mola verdi

Bisikletle Avrupa ve Asya turuna çıkan iki Belçikalı, kilometrelerce pedal çevirerek Konya'nın Beyşehir ilçesine geldi.

Teknisyen Gaspard Touwaide (30) ve Fransızca öğretmeni Fanny Moreau (29), Belçika'dan yaklaşık 5 ay önce bisikletleriyle yola çıktı. Bisiklet tutkunları, Fransa, İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Arnavutluk ve Yunanistan üzerinden Türkiye'ye ulaştı.

Touwaide, gazetecilere, bisikletin insanlarla yakın iletişim kurabilmek için en güzel araç olduğunu söyledi.

Keşfetmeyi ve yeni insanlarla tanışmayı çok sevdikleri için tura çıktıklarını anlatan Touwaide, şöyle konuştu:

"Türkiye'de her gün birileri bizi durdurup 'gelin çay için' diyor. Ayrıca, bisikletle seyahat etmek oldukça ucuz, sadece yeme içmeye para harcadık. Çoğunlukla çadırda uyuyoruz, otele gitmiyoruz. Günde 80 kilometre pedal çevirmeye çalışıyoruz ama kimi zaman bu hedefe ulaşmadan ara veriyoruz. Çünkü yolda insanlarla tanışıyoruz, kitap okuyor ya da çay içiyoruz. Beyşehir'den ve dağlardan aşağı giden yollardan çok hoşlandık. Gölde ve karlı dağda yol almak oldukça güzeldi."

Moreau ise seyahatleri esnasında pek çok ilginç olay yaşadıklarını ve harika insanlarla tanıştıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Seyahatimizi bir yıldan biraz uzun sürede tamamlayacağız. Son rotamızın Kırgızistan olacağını düşünüyoruz. Türkiye'yi çok sevdik. Burası rotamızdaki en çok şey keşfettiğimiz ülkelerden biri. İtalya ve Slovenya'da da dost canlısı insanlar vardı ancak Türkiye'deki insanlar bunu bir üst seviyeye taşıdı. Herkes çok dostane, bizimle iletişim kurmak ve yardım etmek istiyorlar. Böylesi bir misafirperverlikle karşılanmak harika."

Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı da Belçikalı bisiklet tutkunlarını misafir etmekten mutlu olduklarını, yöreyi en iyi şekilde tanıtmak için rehberlik yaptıklarını aktardı.

