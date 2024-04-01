“Bisikletli Kütüphaneci” Kütüphane Haftası’nda ESTÜ’nün konuğu oldu

Kütüphane Haftası etkinlikleri kapsamında Kütüphane Daire Başkanlığı tarafından 29 Mart 2024 Cuma günü Yabancı Diller Yüksekokulu Konferans Salonu’nda düzenlenen “Afetlerde Gezici Kütüphanelerin Rolü ve Önemi” başlıklı seminer, Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Yunus Özdemir, Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Hakan Yücel, Kütüphane ve Dokümantasyon Dairesi Başkanı Aylin Tekin ve kitapseverlerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Bu yıl 60’ıncısı kutlanan Kütüphane Haftası nedeniyle kutlama mesajını paylaşan Rektör Prof. Dr. Adnan Özcan kütüphanelerin, insanlığın kültürel mirasının sonraki kuşaklara aktarılmasını sağlayarak bulundukları bölge ve ülkenin kültürel, sosyal ve ekonomik kalkınmasında önemli rol oynayan; evrensel bilgi birikimine aracılık eden hazinelerimiz olduğunu vurguladı. Prof. Dr. Özcan, “Bu duygu ve düşüncelerle başta kütüphanecilerimiz olmak üzere, tüm kitapseverlerin 60’ıncı Kütüphane Haftasını kutluyor, Ülkemizde kitap okuma alışkanlığının ve kütüphanelerimize olan ilginin daha da artmasını diliyorum” dedi.

Türkiye’de “bisikletli kütüphaneci” olarak tanınan Eskişehir İl Halk Kütüphanesi Müdür Yardımcısı Hakan Yücel “Afetlerde Gezici Kütüphanelerin Rolü ve Önemi” başlıklı konuşmasında ise, kütüphanenin ve kütüphanecinin insana doğrudan dokunan ve farkındalık oluşturulan bir yanı olduğunun altını çizdi. Bisikletiyle en ücra köylere kitap taşıyan, insanları bilgilendiren ve afet dönemlerinde dahi gezici kütüphaneyle tüm ücra köylere ulaşmayı başaran Yücel, vicdani sorumluluk bilinci ve mesleğine duyduğu aşkla konuklardan tam not aldı.





