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Bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı

AYDIN HABERLERİ  | 08.10.2020 17:51 | Son Güncelleme

Aydın’ın Germencik ilçesinde bisikletin devrilmesi sonucu yere düşen 9 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.Olay, Ortaklar Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi.

Bisikletten düşen çocuk ağır yaralandı

Aydın’ın Germencik ilçesinde bisikletin devrilmesi sonucu yere düşen 9 yaşındaki çocuk ağır şekilde yaralandı.
Olay, Ortaklar Mahallesi’nde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 9 yaşındaki H.K ismindeki çocuk bisiklete bindiği sırada dengesini kaybederek yere düştü. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri bisikletten düşerek ağır şekilde yaralanan H.K.’ya olay yerinde yapılan müdahalenin ardından ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi hastanesine kaldırıldı. H.K.’nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

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Yağmur Eczanesi
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Sağlık Eczanesi
Kusadasi
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