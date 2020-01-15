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  4. Bismil Kaymakamı Yüksel Muhtarlar Derneği’nin açılışını yaptı

Bismil Kaymakamı Yüksel Muhtarlar Derneği’nin açılışını yaptı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 15.01.2020 17:21 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar tarafından kurulan Bismil Muhtarlar Derneği’ni hizmete açtı.Bismil’de merkez ve kırsal mahalle muhtarları tarafından kurulan Muhtarlar Derneğinin açılışı yapıldı.

Diyarbakır’ın Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, merkez ve kırsal mahallelerde görev yapan muhtarlar tarafından kurulan Bismil Muhtarlar Derneği’ni hizmete açtı.
Bismil’de merkez ve kırsal mahalle muhtarları tarafından kurulan Muhtarlar Derneğinin açılışı yapıldı. Fırat Mahallesi Özgürlük Bulvarında düzenlenen açılış törenine Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Kerem Süleyman Yüksel, Bismil Cumhuriyet Başsavcısı Meriç Dede, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Sert, İlçe Emniyet Müdürü Cumhur Bekdemir, Bismil İlçe Müftüsü Ahmet Durmuş, Bismil Muhtarlar Dernek Başkanı Veysi Fidan, mahalle muhtarları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
Derneğin açılışında konuşan Kaymakam Yüksel, derneklerin bir arada olma ve istişare yapma imkanı sağlayan yerler olduğunu söyledi. Kaymakam Yüksel, “Biz de bu anlamda derneklerimizi önemsiyoruz ve destekliyoruz. Mahalle muhtarlarımız bizim en önemli mesai arkadaşlarımız. Devletimizin muhtarlarla ilgili yaptığı çalışmalarda önemli mesafeler kat edildi. Muhtarlarımıza sağlanan imkanlarının arttırılması için birçok çalışma gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalar yürütülürken derneklerimize de büyük işler düşüyor. Derneğin hayırlı olması temennisinde bulunuyorum” dedi.
Yapılan konuşmanın ardından derneğin açılışı gerçekleştirildi

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