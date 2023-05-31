Bismil’de gözaltına alınan 19 şüpheliden 5’i tutuklandı

Bismil İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği koordinesinde sürdürülen uygulamalarda, haklarında adli makamlarca yakalama emri bulunan ve aralarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların da bulunduğu 19 kişi gözaltına alınarak işlem yapıldı.

Yapılan kontrollerde toplamda 4 parça halinde 17 gram ağırlığında narkotik madde, 5 kök kenevir bitkisi, 3 adet çalıntı motosiklet, 3 adet tabanca ve 1 adet av tüfeği ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Bismil Adalet Sarayı’na sevk edilen 19 şüpheliden 5’i çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

