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Bismil’de Suriyeli ailelere hijyen kiti dağıtıldı

DİYARBAKIR HABERLERİ  | 13.10.2020 14:55 | Son Güncelleme

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Lider Kadın Derneği koordinasyonda korona virüs tedbirleri kapsamında Suriyeli ailelere 540 adet hijyen kiti dağıtıldı.Bismil Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Lider Kadın Derneği koordinasyonunda Suriyeli ailelere hijyen kiti dağıtıldı.

Diyarbakır’ın Bismil İlçe Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Lider Kadın Derneği koordinasyonda korona virüs tedbirleri kapsamında Suriyeli ailelere 540 adet hijyen kiti dağıtıldı.
Bismil Kaymakamlığı ve Belediye Başkanlığı ile Lider Kadın Derneği koordinasyonunda Suriyeli ailelere hijyen kiti dağıtıldı. Suriyeli ailelerin sıkıntılarını dinleyerek bir takım tespitlerde bulan Bismil Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, korona virüs tedbirleri kapsamında ailelere sosyal mesafe, maske, hijyen kuraları hakkında bilgilendirmede bulundu. Vatandaşların sağlığının en öncelikli konu olduğunun altını çizen Kaymakam Türkmen, pandemi sürecinin en az hasarla atlatılabilmesi için temizliğin önem arz ettiğini vurguladı. Başkan Türkmen, "Kaymakamlık ve belediye olarak pandemi süreciyle ilgili bütün önlemlerimizi alıyoruz, almaya da devam edeceğiz. Bu sürecin atlatılabilmesi için maske, mesafe ve temizlik en önemli konular. Bismil genelinde şimdiye kadar binlerce maske ve hijyen kiti dağıtımı yaptık. Salgına karşı bizlerin aldığı tedbirlerin yanı sıra vatandaşlarımızın da özellikle sosyal mesafe kuralına uyması çok önemli" dedi.
Kaymakam Türkmen daha sonra çevrede bulunan çocuklara hediye dağıttı.

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