Bitime 4 hafta kala şampiyon oldu! Bayern Münih yine zirvede

Bundesliga’da Stuttgart’ı 4-2 deviren Bayern Münih, bitime 4 hafta kala 35. şampiyonluğunu ilan etti. Allianz Arena’da "Die Meister" sesleri yükseliyor!

Burak Kavuncu

Almanya'da gelenek bozulmadı ve Bayern Münih, Bundesliga'nın zirvesindeki yerini bir kez daha perçinledi.

ALMANYA’DA YİNE, YENİDEN BAYERN MÜNİH: 35. ŞAMPİYONLUK İLAN EDİLDİ!

Almanya Bundesliga’nın 30. haftasında adeta bir şampiyonluk resitali sunan Bayern Münih, sahasında Stuttgart’ı ağırladı. Allianz Arena’yı dolduran binlerce taraftarının önünde 4-2’lik net bir skorla galibiyete uzanan Bavyera ekibi, puanını 79’a yükselterek bitime 4 maç kala matematiksel olarak şampiyonluğunu ilan etti. Bu zaferle birlikte Bayern, tarihindeki 35. lig şampiyonluğuna ulaştı.

Mücadeleye konuk ekip Stuttgart hızlı başladı ve 21. dakikada Chris Führich ile öne geçti. Ancak bu gol, adeta "uyuyan devi" uyandırdı. Bayern Münih, sadece 6 dakika içerisinde bulduğu gollerle maçı domine etmeyi başardı...

31' Raphael Guerreiro (1-1)

33' Nicolas Jackson (2-1)

37' Alphonso Davies (3-1)

İlk yarıyı bu skorla kapatan ev sahibi ekipte, 52. dakikada süper yıldız Harry Kane sahneye çıkarak farkı 3’e çıkardı. Maçın son dakikalarında Stuttgart, Chema Andres ile bir gol daha bulsa da 4-2'lik skor Bayern’i zirveye taşıdı.

LEVERKUSEN ARASI BİTTİ, HANEDANLIK SÜRÜYOR

2023/24 sezonunda şampiyonluğu Bayer Leverkusen’e kaptıran Bayern Münih, geçtiğimiz sezonun ardından bu yıl da kupayı müzesine götürerek Almanya’daki hegemonyasını sürdürdü. 2012/13 sezonunda başlayan ve 11 yıl kesintisiz devam eden serinin ardından gelen bu yeni zaferle birlikte, son 14 sezonda 13. kez mutlu sona ulaşıldı. Toplamda 35 şampiyonlukla açık ara Almanya'nın en büyüğü olduğunu kanıtlayan Münih ekibi, Allianz Arena'da kupa kutlamalarına şimdiden başladı.

