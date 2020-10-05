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Bitkisel Üretim Merkezi’nde ikinci hasat zamanı

TEKİRDAĞ HABERLERİ  | 05.10.2020 18:20 | Son Güncelleme

Sarılar Mahallesi’nde yer alan Bitkisel Üretim Merkezi’nde Haziran ayında ekimi gerçekleştirilen fasulyeler hasat edildi.

Sarılar Mahallesi’nde yer alan Bitkisel Üretim Merkezi’nde Haziran ayında ekimi gerçekleştirilen fasulyeler hasat edildi. Üretilen fasulyelerin aşevinde hazırlanacak yemeklerde kullanılacağını belirten Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, emeği geçenlere teşekkür etti.
40 dönümlük alanda çim ekimi yapılan Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezi’nde Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri tarafından Nisan ayında nohut ekimiyle başlayan üretim süreci fasulye ekimiyle devam etti. 10’ar dönümlük alanda yapılan nohut ve fasulye ekiminin ardından Ağustos ayında nohut hasadı gerçekleştirilirken, aradan geçen iki ayın sonunda da fasulye hasadı yapıldı. 10 dönümlük sahada üretimi yapılan fasulye tarlasında yapılan hasat etkinliğine Çorlu Belediye Başkanı Ahmet Sarıkurt, Başkan Yardımcıları Kemaleddin Avcı ve Özcan Veysel Tunçcan, Belediye Meclis üyeleri ile Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu üyeleri, belediye personeli ve basın mensupları katıldı.

“Tarım alanında vizyon oluşturmayı istiyoruz”
Üretimi gerçekleştirilen fasulyelerin Çorlu Belediyesi Aşevi tarafından hazırlanacak yemeklere katılacağını ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılacağını belirten Çorlu Belediye Başkanı Sarıkurt, "Yakın dönemde Belediye Meclisimizce Tarım, Hayvancılık ve Orman Komisyonu oluşturmuştuk. Buradaki amaçlarımızdan bir tanesi de sanayi şehri olmasının yanında aynı zamanda bir tarım kenti olan Çorlu’da tarıma yönelik projeler ve gelecek vizyonu oluşturma gayesiydi. Bu kapsamda komisyonumuz ve Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün değerlendirmeleri doğrultusunda Sarılar Barajı’nın hemen yanında hem çim üretimi yaptık hem de yakın dönemde nohut yetiştirdik. Bugün de fasulye hasadı için bir aradayız. Öncelikle komisyon üyesi arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Burada üreterek hasadını gerçekleştirdiğimiz ürünlerimizi aşevimizde ihtiyaç sahibi vatandaşlarımızla buluşturuyor olacağız. Emek verdikçe toprak karşılığını veriyor. Bugün fasulye tarlasında hasat gerçekleştiren değerli çalışanlarımızla da sohbet ettik. Onlar da geldikleri yerlerde fasulye ve nohut yetiştirdiklerini, yapılan işin faydalı olduğunu belirttiler. Ümit ediyorum komisyonumuzun değerlendirmeleri doğrultusunda tarıma yönelik üretimlerimiz devam edecek. İlerleyen zamanlarda komisyon üyelerimizin de alacağı kararlar doğrultusunda hareket edeceğiz" dedi.

60 dönümlük alanda çim, nohut ve fasulye üretimi gerçekleşti
Çorlu Belediye Başkan Yardımcısı Özcan Veysel Tunçcan ise, 60 dönümlük alana sahip olan Çorlu Belediyesi Bitkisel Üretim Merkezi hakkında bilgiler aktardı. Tunçcan, "Burası yaklaşık olarak 60 bin metrekarelik bir alan. Bu alanın 40 bin metrekaresinde çim üretimi gerçekleştiriyoruz, 20 bin metrekarelik alanda ise nohut ve fasulye ekimi yaptık. Nohut hasadının ardından bugün de fasulye hasadımızı gerçekleştiriyoruz. Bu alanda ürettiğimiz çimleri Çorlumuzdaki parklarımızda ve peyzaj alanlarımızda kullanmak üzere her yıl üretime devam edeceğiz. Diğer ürünlerin üretimleri konusunda da yapılacak olan planlamalar doğrultusunda çalışmalarımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.
Yapılan açıklamaların ardından fasulye hasadına geçildi. Başkan Sarıkurt hasadın bereketli olması temennisinde bulundu.

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