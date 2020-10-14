Bitlis Belediyesinden yol asfaltlama çalışması

Bitlis Belediyesi kentin farklı noktalarında yürüttüğü alt ve üstyapı çalışmalarının ardından asfaltlama çalışmalarına başladı.

Bitlis Belediyesi, kentin farklı noktalarını adeta şantiyeye çevirerek alt ve üstyapı çalışmalarına da hızla devam ediyor. Kent merkezinde çalışmaların tamamlandığı birçok sokak ve mahallede asfaltlama çalışmaları son suratla devam ediyor. Son olarak Atatürk Camii’nden başlayan çalışmalar tüm hızıyla devam ederken, Yükseliş Mahallesi’nin biten su, kanalizasyon ve doğalgaz çalışmalarının ardından yol genişletme çalışmaları ve istinat duvarları da tamamlandı. Çalışmalar kapsamında 3 kilometrelik yolu kısa bir süre içinde sıcak asfalt dökülerek vatandaşların hizmetine sunuldu.

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay; kanalizasyon, su ve doğalgaz çalışmasını bitirdikten sonra üstyapı çalışmalarına başladıklarını söyledi. Çalışma yürütürken en çok dikkat edilen konulardan birinin en kaliteli hizmeti sunmak olduğunu belirten Tanğlay, “Amacımız bir kere yaptığımız yere tekrar dönmemek. Bizler tüm sorunları hallettikten sonra asfaltlama ve istinat duvarı çalışmalarına geçiyoruz. Çünkü bir kısım işi tamamlamadan asfalt yapıldığında bir sonraki yıl oluşan bir problem o asfaltın boşa gitmesine neden oluyor. Ülkemizle birlikte dünyamızın da içinde bulunduğu durumdan dolayı bazı ürünlerin fiyatı ciddi anlamda artmış durumda. Bizler Belediye yönetimi olarak elimizdeki kaynakları en doğru ve verimli bir şekilde kullanmak zorundayız. Bitlis’te çalışmalar güzel ilerliyor. Bizler mutluyuz, söz verdiğimiz gibi sadece Bitlis’e ve kıymetli insanlarına hizmet ediyoruz. Bitlis bizim tek sevdamız, ne olursa olsun başka memleketimiz, başka bizi bağrına basacak bir yer yok. Burası bizim topraklarımız ve bizlerde bu topraklara en iyi şekilde sahip çıkacağız. Tabi bu çalışmaları bazen yerinde inceleme fırsatımız oluyor bazen de olmuyor. Sokağa çıktığımızda yapılan çalışmaları yerinde incelemeye ve en önemlisi kıymetli halkımızın sorunlarını, önerilerini ve varsa şikâyetlerini dinleme fırsatı buluyoruz. Bazı yerinde olan eleştirileri de dikkate alıyoruz ve bu duruma seviniyoruz. Çünkü bizim atalarımız çok doğru bir söz kullanmış. ‘Dost acı söyler’ diye, bizde atalarımızın bu sözünden yola çıkıyoruz ve çoğu zaman bizim iyiliğimiz için, en önemlisi memleketimizin iyiliği için eleştirileri dikkate alıp belediye meclisinde de üstüne eğiliyoruz” dedi.

“Belediye başkanı olmaya değil hizmetkâr olmaya geldik” diyen Başkan Tanğlay, “İnşallah Allah ömür verirse görev süremiz dolana kadar Bitlis’e daha çok hizmet edeceğiz. Biz hizmet etikçe mutlu oluyoruz. İnsanlarımızın yüzündeki güzel gülümsemeleri de görünce Allah’a şükrediyoruz. İnsanlarımızın yüzünü güldürmekte, onların varsa sıkıntılarından kurtarabilmek en önemli hizmettir. Dünyayı etkisi altına alan pandemiden dolayı gerçekten birçok çalışma yapmıştık. Vefa gruplarıyla ortak çalışmalarımızla ihtiyacı olan vatandaşlarımıza yardıma koşmaya çalıştık. İnşallah aşı çalışmalarının daha da ileriye gitmesiyle ülkemizdeki gelişmeler de iki katına çıkacaktır” diye konuştu.

