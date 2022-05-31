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Bitlis merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonunda 12 kişi yakalandı

31.05.2022 21:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkezli 6 ilde PKK/KCK operasyonunda 12 kişi yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezli 6 ilde, terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, "bölücü terör örgütü PKK/KCK'ya üye olma" ve "terörizmin finansmanının önlenmesi hakkında kanuna muhalefet" suçunu işleyenlere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda, 31 Mayıs'ta Bitlis merkezli Aydın, Siirt, Muğla, Diyarbakır ve Muş'ta gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 12 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ev ve iş yeri aramalarda 13 akıllı cep telefonu, 2 tuşlu cep telefonu, 17 sim kartı, 4 hafıza kartı, 58 DVD Cd, 4 kaset, ve 14 fotoğraf makinası film rulosu ele geçirildi.

Malzemeler, cumhuriyet savcılarının talimatıyla muhafaza altına alındı.

Şüphelilerin adli işlemleri devam ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Aydın Bitlis Diyarbakır Muğla Muş Siirt

Bitlis Namaz Vakitleri 31 Mayıs Salı

İmsak
02:57
Sabah
04:43
Öğle
12:14
İkindi
16:08
Akşam
19:35
Yatsı
21:14
Bitlis ECZANELER
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