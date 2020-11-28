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Bitlis’e mevsimin ilk karı yağdı

BİTLİS HABERLERİ  | 28.11.2020 09:35 | Son Güncelleme

Bitlis’te etkisini gösteren güneşli hava bugün yerini kara bıraktı.Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı.

Bitlis’te etkisini gösteren güneşli hava bugün yerini kara bıraktı.
Mevsimin ilk karı sokaklarda kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Özellikle Rahva bölgesinde etkili olan mevsimin ilk kar yağışı sürücülere zor anlar yaşatırken, sonbahar renklerine bürünen ağaçların üzerinde de kartpostallık görüntüler ortaya çıkardı. Beyaz örtü ile kaplanan sokaklardaki araçlar da karın alında kaldı.
Meteoroloji 14. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu olacağı belirtilerek, “Sabah saatlerinde Hakkari çevrelerinde, öğle saatlerinden sonra Bitlis’in güney kesiminde yer yer hafif karla karışık yağmur ve kar yağışlı olacağı tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor” denildi.

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İmsak
05:33
Sabah
07:00
Öğle
12:05
İkindi
14:37
Akşam
16:59
Yatsı
18:20

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