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Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

20.12.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde eğitime bir gün ara verildi

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Tatvan Kaymakamı Tekin Erdemir, AA muhabirine, sabah saatlerinde başlayan kar yağışının hayatı olumsuz etkilediğini belirtti.

Yağışın gece kuvvetini artırmasının beklendiğini aktaran Erdemir, şunları kaydetti:

"Yoğun kar ve elverişsiz hava koşulları nedeniyle, ilçe merkezi ve köylerdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda 21 Aralık Salı günü eğitime bir gün ara verilmiştir. Ayrıca bu süre zarfında ilçemizde görevli tüm engelli ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaklardır."

Erdemir, olumsuzlukların yaşanmaması için vatandaşları ve sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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