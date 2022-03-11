Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.
Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Mutki Kaymakamlığı de kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini, kamuda çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.
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