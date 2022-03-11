YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

11.03.2022 00:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde eğitime kar engeli

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ve Mutki ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitim öğretime bir gün ara verildi.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçe merkezi ve bağlı köylerde resmi ve özel bütün eğitim kurumlarımızda eğitim öğretime ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engeli personelin de idari izinli sayılacağı kaydedildi.

Mutki Kaymakamlığı de kar yağışı nedeniyle ilçedeki resmi ve özel tüm eğitim kurumlarında eğitime ara verildiğini, kamuda çalışan engeli ve hamilelerin de idari izinli sayılacağını duyurdu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyorBitlisli kadınlar Selçuklu ve Osmanlı figürlerine hayat veriyor
Ukrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyorUkrayna'dan ayrılan savaş mağdurlarının Türkiye'ye gelişleri sürüyor
HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'dan nevruz etkinliğine ilişkin açıklama:
Anahtar Kelimeler:
Bitlis

Bitlis Namaz Vakitleri 11 Mart Cuma

İmsak
05:02
Sabah
06:23
Öğle
12:27
İkindi
15:45
Akşam
18:21
Yatsı
19:37
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Transparan tercih olay oldu! Bakın kaç TL ödedi

Transparan tercih olay oldu! Bakın kaç TL ödedi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

En iyilere rakip performansta 3000 TL altı akıllı telefonlar

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Ayçiçek yağının fiyatını az buldu! Kazağını çıkarıp...

Ayçiçek yağının fiyatını az buldu! Kazağını çıkarıp...

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Her kadının sahip olması gereken modaya uygun iç çamaşırı önerileri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.