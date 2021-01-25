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Bitlisli gençler, yüzeyi donan gölde futbol oynadı

25.01.2021 11:12 | Son Güncelleme:
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Bitlisli gençler, yüzeyi donan gölde futbol oynadı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde gençler, soğuk hava nedeniyle yüzeyi buz tutan Arin Gölü'nde futbol oynayarak eğlendi.

İlçeye bağlı Göldüzü köyünde bulunan ve yaz aylarında birçok kuş türüne ev sahipliği yapan göl, kışın da köylülerin oyun alanına dönüştü. Soğuk havanın etkisiyle yüzeyi buzla kapanan göle gelen gençler, tehlikeye aldırış etmeden futbol maçı yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Gençlerden Orhan Emen, gazetecilere, kışın buzla kaplanan gölü futbol sahasına dönüştürdüklerini söyledi.

Gölün çevresindeki köylerde yaşayanların buzun üzerinde oyunlar oynayarak eğlendiğini dile getiren Emen, "Gölün çevresi her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünüyor. Yazın kuşlar burada konaklıyor. Fotoğrafçıları bu bölgeye davet ediyoruz. Bu güzelliğin tanıtılmasını istiyoruz." dedi.

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