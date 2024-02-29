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Bitlisli uzay meraklıları güneşteki patlamaları bekliyor

İHA İHA
29.02.2024 12:01
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Bitlis’in Tatvan ilçesindeki uzay meraklıları, güneşteki büyük patlamalara tanıklık etmek için teleskobun başından ayrılmıyor.

NASA’nın güneşteki güçlü enerji patlamalarına dair açıklamalarının ardından Bitlis’in Tatvan ilçesinin İncekaya köyünde güneşteki patlamalara tanıklık etmek isteyen uzay meraklıları, bir yandan güneşli günün tadını çıkarırken bir yandan da teleskopla güneşi gözlemliyor.

NASA’nın açıklamasıyla birlikte yaklaşık 2 aydır güneşi gözlem altına aldıklarını söyleyen Doktor Cihan Önen, “NASA’nın güneşteki güçlü enerji patlamalarına dair açıklamalarını ilgiliyle takip etmekteyiz. Bu patlamaların radyo, elektrik şebekeleri, navigasyon sinyallerine etkileri olabileceğine dair görüşler var. Biz de Bitlisli doğa ve uzay meraklıları olarak güneşi 2 aydır yakın takibe aldık. Şubat ayının sonlarında gözlemlerimizi daha da artırdık. Daha öncesinde onlarca doğa ve uzay sever ile güneşi gözlemleme fırsatımız oldu. Bugünde ekip arkadaşımdan Cüneyt Aksoy ile tarihi İncekaya mağaralarının yanında tekrar gözleme geldik. Güneşte devasa lekeler var. Patlamaları da ilgiyle takip etmekteyiz. Güneşi yakından takip etmek ürkütücü olduğu kadar heyecan vericidir. Belki de tarihi anlara tanıklık etmekteyiz. Güneş gözlemi eğlenceli olduğu kadar riskli bir aktivitedir. Özel filtreler ve sistemler kullanılmadığında göz için geri dönüşümü olmayan sonuçlar doğurabilir” dedi.

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