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Bitlis’te 11 anaokulunda yüz yüze eğitim yapılacak

BİTLİS HABERLERİ  | 18.12.2020 13:55 | Son Güncelleme

Bitlis Valiliğince alınan karar doğrultusunda il genelinde 11 anaokulunda yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.12.2020 tarihli ve 2020/158 Sayılı Kararı ile merkez, Ahlat, Güroymak, Hizan, ve Tatvan’da olmak üzere 11 anaokulunda eğitimin yapılacağı bildirildi.

Bitlis Valiliğince alınan karar doğrultusunda il genelinde 11 anaokulunda yüz yüze eğitim yapılacağı belirtildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, Hıfzıssıhha Kurulu’nun 18.12.2020 tarihli ve 2020/158 Sayılı Kararı ile merkez, Ahlat, Güroymak, Hizan, ve Tatvan’da olmak üzere 11 anaokulunda eğitimin yapılacağı bildirildi. Açıklamada, “İl Hıfzıssıhha Kurulu 1593 Sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23. ve 26’ıncı maddeleri gereğince, 18.12.2020 tarihinde toplanmıştı. Bitlis İl Hıfzıssıhha Meclisi; İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğünün 15.12.2020 tarih ve 20856 sayılı Genelgesi’nin III. Maddesine istinaden ilimizde yüz yüze eğitime başlanması planlanan anaokullarının belirlenmesi amacıyla toplanmış olup, Bitlis Vilayetler Birliği Anaokulu, Sevgili Öğretmenim Anaokulu, 75. Yıl Anaokulu, Servan Ölekli Anaokulu, Ergezen Anaokulu, Gölbaşı Sevgili Öğretmenim Anaokulu, Güroymak Anaokulu, Hizan 80. Yıl Anaokulu, İlk Adım Anaokulu, Tatvan Anaokulu ve Yunus Emre Anaokulunda eğitime geçilecektir. İl Hıfzıssıhha Meclisi’nin Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27. ve 72. maddesi kapsamında yukarıda almış olduğu kararlara uyulmaması/aksi davranılması durumunda ve her seferinde olmak üzere tedbirlere uymayanlarla ilgili Umumi Hıfzıssıhha Kanununun ilgili maddeleri gereğince idari işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliği ile karar verilmiştir” denildi.

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