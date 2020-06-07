YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 07.06.2020 14:07 | Son Güncelleme

Bitlis’te yol kontrolleri esnasında bir araçta yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenen bir araçta 30 parça halinde 18 kilo 900 gram eroin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.Açıklamada, “İl merkezinde durumundan şüphe edilen bir araç görevlilerimizce durdurulmuş, araçta yapılan aramada 30 Parça halinde daralı ağırlığı 18 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir.

Bitlis’te 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi

Bitlis’te yol kontrolleri esnasında bir araçta yapılan aramada 18 kilo 900 gram eroin ele geçirildi.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar neticesinde durumundan şüphelenen bir araçta 30 parça halinde 18 kilo 900 gram eroin maddesinin ele geçirildiği bildirildi.
Açıklamada, “İl merkezinde durumundan şüphe edilen bir araç görevlilerimizce durdurulmuş, araçta yapılan aramada 30 Parça halinde daralı ağırlığı 18 kilo 900 gram eroin maddesi ele geçirilmiştir. Olayla ilgili yakalanan D.G. ve A.G. isimli iki şüpheli Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan gözaltına alınmıştır. İlimiz ve çevresinde suç ve suçlulara karşı yürüttüğümüz kararlı mücadelemiz devam edecektir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklamasıOğuzhan Koç'tan Yağmur Tanrısevsin açıklaması
Esenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştıEsenyurt'ta dehşet veren olay! Oğlunun cinsel organını kesmeye çalıştı

En Çok Okunan Yerel Haberler

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Akkışla İlçe Emniyetinin Acı Günü

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Dağ keçileri Durankaya beldesine indi

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Virajı alamayan otomobil su kanalına uçtu, sürücüsü aracını bırakıp kaçtı

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Bursa'da iki grup arasında silahlı kavga

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Düğün saloncularından uyarı: “Vatandaşlar düğün salonları açılmazsa ’Evlerimizin önünde düğünümüzü yaparız’ diyorlar”

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Memursen Başakanı Çelebi "Açlık sınırı 2 bin 484 lira oldu"

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Haziran Pazar

İmsak
02:53
Sabah
04:41
Öğle
12:15
İkindi
16:09
Akşam
19:40
Yatsı
21:21

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Haziran Pazar

Halk Eczanesi
Merkez
Adilcevaz Eczanesi
Adilcevaz
Atalay Eczanesi
Ahlat
Emek Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Deva Eczanesi
Tatvan
Ömer Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

Başkan Geylani, “Ramazan Ayı’nda Vatandaşlarımızı Yalnız Bırakmadık”

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

En çok satın alınan 7 spor ayakkabı

Adilcevaz’da Fidan Dikimi

Adilcevaz’da Fidan Dikimi

Ahlat’ta Şalgam Suyu Fabrikası Açıldı

Ahlat’ta Şalgam Suyu Fabrikası Açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.