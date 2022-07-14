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Bitlis'te 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

14.07.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te 3 köy ve mezralarındaki sokağa çıkma yasağı kaldırıldı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Hizan ilçesinde, 3 köy ve bağlı mezralarında uygulanan sokağa çıkma yasağı sona erdi.

Valilikten yapılan açıklamada, Hizan ilçesi sınırlarındaki Yolbilen, Çalışkanlar ve Yaylacık köy ve mezraları bölgesinde, bölücü terör örgütü mensuplarının bulunduğu, barınma amaçlı sığınak ve barınak tesis ettikleri bilgisinin alındığı belirtildi.

Açıklamada, "Bahse konu bölgelerde örgüt mensuplarının yakalanmaları, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması için 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11/C maddesi gereğince, 14 Temmuz saat 00.30 ile 16 Temmuz saat 20.00 tarihleri arasında ilan edilen sokağa çıkma yasağı, bugün saat 17.00'den itibaren kaldırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

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Bitlis Namaz Vakitleri 14 Temmuz Perşembe

İmsak
03:07
Sabah
04:52
Öğle
12:22
İkindi
16:16
Akşam
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