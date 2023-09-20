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Bitlis'te 3 yaşındaki çocuğun kulağından 23 sinek larvası çıkarıldı

20.09.2023 15:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'in Tatvan ilçesinde 3 yaşındaki çocuğun kulağında tespit edilen 23 sinek larvası temizlendi.

Kulağındaki ağrı ve kanama şikayetiyle Tatvan Devlet Hastanesi'ne götürülen kız çocuğu, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Uzmanı Operatör Doktor Gamze Öztürk tarafından muayene edildi.

Kontrollerde kulağında sinek larvaları tespit edilen çocuk, tedaviye alındı.

Çocuk, ilaçla yapılan müdahale sonucu kulağındaki larvalar temizlendikten sonra taburcu edildi.

Op. Dr. Öztürk, gazetecilere, çocuğun babası tarafından hastaneye getirildiğini belirterek, "Kırsal kesimde yaşamaktaydı ve biraz geç getirildi. Poliklinik ortamında ve mikroskop desteğiyle dış kulak yolundan 23 canlı kurtçuk çıkardık. Serumla yıkamamızı yaptıktan sonra tomografi çektik ve başka kurtçuk olmadığından emin olduk. Hastamızın genel durumu gayet iyi, yakından takip ediyoruz. İlaç tedavisi devam ediyor." diye konuştu.

Bu gibi durumlarda hastanın vakit kaybetmeden en yakın sağlık kuruluşuna başvurması gerektiğini vurgulayan Yılmaz, şöyle devam etti:

"Sinek larvalarının insan canlı dokusunda üremesiyle bu tür durumlar görülüyor. Kulağında canlı bir cisim hisseden ve beraberinde kötü kokulu veya kanlı akıntısı olan hastalarımıza en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalarını önermekteyiz. Bu hastalıktan korunmak veya atlatmak için kişisel temizliğimize dikkat etmemiz gerekiyor."

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