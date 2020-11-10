YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis’te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Bitlis’te 4 adet lav silahı ele geçirildi

BİTLİS HABERLERİ  | 10.11.2020 15:11 | Son Güncelleme

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 4 adet lav silahı ele geçirildiBitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette lav silahı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi.

Bitlis’te 4 adet lav silahı ele geçirildi

Bitlis’te güvenlik güçleri tarafından yürütülen operasyonda 4 adet lav silahı ele geçirildi
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü vaziyette lav silahı olduğu bilgisi üzerine operasyon başlattığı belirtildi. Açıklamada, “Bölücü terör örgütü mensuplarını bulmak, etkisiz hale getirmek, kullanmış oldukları sığınak, barınak ve depoları imha etmek maksadıyla Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Mehmet Volkan 2020-201 Operasyonu başlatıldı. Operasyonda Mutki ilçesine bağlı Kapaklı köyü kırsalında toprağa gömülü vaziyette 4 adet lav silahı ele geçirildi. Ele geçirilen lav silahları, Mutki Cumhuriyet Savcılığının talimatıyla gerekli incelemenin yapılmasının ardından imha timi tarafından yerinde imha edildi” denildi.

Bitlis’te 4 adet lav silahı ele geçirildi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte yeni aşkı! İşte yeni aşkı!
Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse... Uzmanlar uyarıyor: Oksijenle temas ederse...

Bitlis Namaz Vakitleri 10 Kasım Salı

İmsak
05:17
Sabah
06:41
Öğle
12:01
İkindi
14:46
Akşam
17:10
Yatsı
18:29

Bitlis Nöbetçi Eczaneler10 Kasım Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Y. Eczanesi
Adilcevaz
Çiçek Eczanesi
Ahlat
Şifa Eczanesi
Guroymak
Derman Eczanesi
Hizan
Ela Eczanesi
Tatvan
Altındal Eczanesi
Rahvatatvan
Tümünü Göster
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.