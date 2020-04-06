YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

BİTLİS HABERLERİ  | 06.04.2020 23:54 | Son Güncelleme

Bitlis'te bir köy karantinaya alındı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde bir köy daha yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.

Tatvan Kaymakamlığından yapılan açıklamada, İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun ilgili maddeleri gereği, ilçeye bağlı Dönertaş köyünün karantinaya alınmasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, "Tatvan'a bağlı Dönertaş köyünde, Kovid-19 pozitif vakaların görülmesi ve temaslı kişilerin bulunması sebebiyle, bu köyümüz bugün saat 20.00'dan itibaren karantinaya alınmıştır. Köye tüm giriş ve çıkışlar geçici süreyle yasaklanmıştır." ifadesine yer verildi.

Tatvan'da, 1 Nisan'da da ilçe merkezinde 9 apartman ile Yumurtatepe, Örenlik ve Çanakdüzü köyleri karantinaya alınmıştı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Can sıkıntısı insana neler yaptırır! Can sıkıntısı insana neler yaptırır!
Hayvanat bahçesinden kahreden haber!Hayvanat bahçesinden kahreden haber!
Anahtar Kelimeler:
Bitlis Karantina Kovid-19 Tatvan

En Çok Okunan Yerel Haberler

Bitlis Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:15
Sabah
05:40
Öğle
12:19
İkindi
15:56
Akşam
18:47
Yatsı
20:06

Bitlis Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Hayat Eczanesi
Merkez
Büyük Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Sağlık Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Lokman Hekim Eczanesi
Tatvan
Toprak Eczanesi
Tatvanrahva
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Bitlis’te lapa lapa kar yağışı

Bitlis’te lapa lapa kar yağışı

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

Ahlat’tan TÜBİTAK bölge yarışmasında 2 birincilik

110 Yaşındaki Kayınvalideye Vefa

110 Yaşındaki Kayınvalideye Vefa

Bitlisli Muhtarlardan Barış Sürecine Tam Destek

Bitlisli Muhtarlardan Barış Sürecine Tam Destek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.