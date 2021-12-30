Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, göçmen kaçaklığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüs, Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken lastikleri patlatılarak durduruldu.

Minibüste yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.K, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.



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