YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

30.12.2021 11:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te bir minibüste 37 düzensiz göçmen yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir minibüste yurda yasa dışı yollarla giren Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı.

Valiliğin açıklamasına göre, göçmen kaçaklığı yapanlara yönelik çalışma yürüten İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bitlis-Baykan kara yolundaki Tanrıyar Yol Kontrol Noktası'nda uygulama yaptı.

Kontrol noktasında sürücüsü "dur" ihtarına uymayan minibüs, Diyarbakır istikametine kaçmaya çalışırken lastikleri patlatılarak durduruldu.

Minibüste yapılan kontrollerde yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Afganistan uyruklu 37 düzensiz göçmen yakalandı, yasa dışı geçişi organize ettiği öne sürülen sürücü S.K, gözaltına alındı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından Van Geri Gönderme Merkezine teslim edilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçeHız limiti cezaları için emsal karar! İptal edildi: İşte gerekçe
PARTNER"Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!""Konuşmayı değil, yaşamayı seviyorum!"
Ahıska Türkleri, 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyorAhıska Türkleri, 77 yıl önceki sürgünde yaşadıkları acıları hafızalarından silemiyor
Anahtar Kelimeler:
Gözaltı Bitlis Afganistan

Bitlis Namaz Vakitleri 30 Aralık Perşembe

İmsak
05:53
Sabah
07:21
Öğle
12:19
İkindi
14:46
Akşam
17:07
Yatsı
18:29

Bitlis Nöbetçi Eczaneler30 Aralık Perşembe

Halk Eczanesi
Merkez
Vereseli Sağlık Eczanesi
Adilcevaz
Halk Eczanesi
Ahlat
Deva Eczanesi
Guroymak
Eylül Eczanesi
Hizan
Damla Eczanesi
Tatvan
Göl Eczanesi
Tatvan
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

Gaziantep FK'de hedef, genç ve potansiyeli yüksek futbolcuları transfer etmek

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

Göztepe, Türkiye Kupası'nda yarın Samsunspor'u konuk edecek

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

İznik'te bir aracın duvara çarpması sonucu 5 kişi yaralandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Konya'da tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 18 zanlıdan 9'u tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.