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  4. Bitlis'te biri gri kategoride adanan 2 terörist etkisiz gale getirildi

Bitlis'te biri gri kategoride adanan 2 terörist etkisiz gale getirildi

14.07.2022 16:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te biri gri kategoride adanan 2 terörist etkisiz gale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Eren Abluka operasyonları kapsamında, Bitlis'in Hizan ilçesi kırsalında teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri listede yer alan 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanlığı koordinasyonunda, Hizan ilçesi kırsalında, jandarma komando ve güvenlik korucuları timlerinin katıldığı, insansız hava aracı destekli operasyon düzenlendiği belirtildi. Operasyonda teröristlerle çıkan çatışmada, biri gri kategoride aranan 2 PKK terör örgütü mensubunun silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Açıklamada, bölgedeki operasyonun devam ettiği aktarıldı.

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Anahtar Kelimeler:
İçişleri Bakanlığı bitlis hizan

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