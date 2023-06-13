YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Bitlis
  4. Bitlis'te çöpten üretilen elektrikle 2 bin 200 evin ihtiyacı karşılanıyor

Bitlis'te çöpten üretilen elektrikle 2 bin 200 evin ihtiyacı karşılanıyor

13.06.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis merkez ile ilçelerinden Bitlis Katı Atık Birliği (BİKA) Katı Atık Depolama Tesisi'ne getirilerek işlenen çöplerden üretilen enerjiyle 2 bin 200 evin elektrik ihtiyacı karşılanıyor.

İl ve ilçe belediyelerindeki temizlik görevlilerinin mahalle, cadde ve sokaklardan topladığı günlük yaklaşık 250 ton çöp, Bitlis-Güroymak kara yolundaki katı atık depolama tesisine getiriliyor.

Düzenli depolama ve bertaraf alanında biriktirilerek üzeri kapatılan çöplerden çıkan metan gazından üretilen elektrik, enerji nakil hattına aktarılıyor.

Kaynağında ayrıştırılarak biriktirilen ve ayrı araçlarla tesise getirilen ambalaj atıkları da buradaki ünitede preslendikten sonra geri dönüşüm için fabrikalara gönderiliyor.

BİKA Halkla İlişkiler sorumlusu Gülşen Başar, belediyelerin topladığı çöpleri tesiste işleyerek elektrik enerjisi ürettiklerini söyledi.

Depolama alanına günlük yaklaşık 250 ton çöp kabul ettiklerini belirten Başar, "Belediyeler topladıkları çöpleri buraya getiriyor. Çöpler depolama alanında biriktiriliyor. Oluşan metan gazından elektrik üretiyoruz. Metan gazından ürettiğimiz elektrik 2 bin 200 evin ihtiyacını karşılayacak miktarda." dedi.

Ambalaj atıklarını da presledikten sonra geri dönüşüm için fabrikalara gönderdiklerini anlatan Başar, bu atıkların fabrikalarda ham madde olarak kullanıldığını, bunun da doğal kaynakların verimli kullanılmasını sağladığını ifade etti.

Çevre konusunda buradaki faaliyetlerin tek başına sonuç vermeyeceğini, halkın da buna destek vermesi gerektiğini vurgulayan Başar, "Vatandaşların bilinçlendirilmesi gerekiyor. İl merkezi ve ilçelerdeki 87 ilkokulda yaklaşık 9 bin öğrenciye geri dönüşüm ve sıfır atık eğitimleri verdik. Basılı materyallerle, bilgilendirme çalışmalarıyla yaklaşık 12 bin öğrenciye ulaştık. Çocukların küçükken bu bilinci edinmesi çok kıymetli." diye konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tatvan sahilinde “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliğiTatvan sahilinde “Dünya Tütünsüz Günü” etkinliği
Konyalı şehit son yolculuğuna uğurlandıKonyalı şehit son yolculuğuna uğurlandı
Meteoroloji’den Muğla için gök gürültülü yağış uyarısıMeteoroloji’den Muğla için gök gürültülü yağış uyarısı
Anahtar Kelimeler:
Bitlis elektrik çöp enerji metan gazı

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Haziran Salı

İmsak
02:51
Sabah
04:40
Öğle
12:17
İkindi
16:11
Akşam
19:43
Yatsı
21:24

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Haziran Salı

Hayat eczanesi
Merkez
Defne eczanesi
Tatvan
Göl eczanesi
Tatvan
Tatlisu eczanesi
Ahlat
Halk eczanesi
Hizan
Mavi eczanesi
Adilcevaz
Turan eczanesi
Guroymak
Tümünü Göster
Bitlis ECZANELER
Bitlis ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

Kapalıçarşı videosu gündem yarattı! Dönüp dönüp tekrar baktılar

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

En iyi seyahat arkadaşı burada! Biggdesign valiz setinde %30 indirim

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

İkizler ikiz kardeşlerle sevgili! “Bazen karıştırıyoruz ama sorun değil”

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Sosyal medyada gündem yarattı! Tacizcisine terlikle ceza verdi

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.