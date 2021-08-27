Bitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir otomobilde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 32 parça halinde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ve H.Y. ise serbest bırakıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz