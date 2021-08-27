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Bitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

27.08.2021 23:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

Bitlis'te dedektör köpekle arama yapılan otomobilde sentetik uyuşturucu bulundu

BİTLİS (AA) - Bitlis'te bir otomobilde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ekiplerince yürütülen çalışmalar sırasında durdurulan otomobilde narkotik dedektör köpeğiyle yapılan aramada, 32 parça halinde 9 kilo 681 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Araçta bulunan C.Ş., Y.D. ve H.Y, gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ş, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı, Y.D. ve H.Y. ise serbest bırakıldı.

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