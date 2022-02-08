Bitlis'te ekiplerin karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor

BİTLİS (AA) - Bitlis İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, etkili olan kar nedeniyle kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için mesai harcıyor.

Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı bilgilendirmeye göre, İl Özel İdaresi ekipleri kardan kapanan köy yollarında çalışmalarını sürdürüyor.

Ekipler, kapanan köy yollarını ulaşıma açmak için karla mücadele çalışmalarına gece gündüz demeden aralıksız devam ediyor.



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