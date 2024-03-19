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Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu

İHA İHA
19.03.2024 07:31
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Bitlis’te iki gündür etkili olan yağmur yağışı, Bitlis-Baykan kara yolunda heyelan yaşanmasına neden oldu.

Bitlis’te etkili olan yağış heyelana neden oldu

Konuyla ilgili bir açıklama yapan Bitlis Acil Afet Durum İl Müdürlüğü (AFAD) gece 03.30 sıralarında Bitlis-Baykan kara yolunun Ağaçdere köyü mevkisinde, heyelan meydana geldiği belirtti.

Heyelan esnasında yoldan geçen bir otomobil, düşen toprak ve kaya parçalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu.

Yapılan açıklamada, “Toprak ve taşların düşmesi sonucu Bitlis-Baykan istikameti tamamen, Baykan-Bitlis istikametinde ise tek şerit ulaşıma kapanmıştır. Güvenlik önlemleri alınan yolda, karayolları ekipleri tarafından temizlik çalışması başlatılmıştır. Olası bir duruma müdahale için de AFAD ekibimiz de olaya yerine intikal etmiştir” denildi.

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