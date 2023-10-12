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Bitlis'te eylem ve etkinlikler 1 gün süreyle yasaklandı

12.10.2023 07:33 | Son Güncelleme:
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Bitlis Valiliği, kent genelinde eylem ve etkinliklerin 1 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK), terör örgütü PKK/KCK'nın halka ve güvenlik güçlerine yönelik saldırılarını bertaraf etmek ve hudut güvenliğini sağlamak maksadıyla, terör örgütleri tarafından ülkeye saldırılarda üs olarak kullanılan Irak ve Suriye'nin kuzeyindeki bölgelere düzenlediği sınır ötesi operasyonların başarıyla icra edildiği belirtildi.

Kentin farklı noktalarında terör örgütüne müzahir kesimlerce, terör örgütü PKK/KCK'yı övücü ve destekleyici mahiyette eylemlerde bulunabileceği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bahse konu harekat aleyhine toplanma, yürüyüş, basın açıklaması gibi etkinlikler düzenlenip harekatın kamuoyunda itibarsızlaştırılarak ülkemiz ve TSK'nın prestij kaybına uğratılmaya çalışabileceği, vatandaşların can ve mal güvenliğini olumsuz yönde etkileyecek fiillerin meydana gelebileceği ve karşıt görüşlü grupların bir araya gelerek istenmeyen olaylara sebebiyet verebileceği değerlendirilmektedir. Kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulacağına ilişkin ciddi belirtilerin bulunduğu hususu göz önüne alındığında can ve mal güvenliğinin, kişi dokunulmazlığını, tasarrufa müteallik emniyetin ve kamu esenliğinin sağlanmasının güçleşeceği gerekçesiyle açık alanlarda yapılabilecek her türlü eylem ve etkinlikler, tüm il ve ilçe mülki sınırlarımızda 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu ile 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili maddeleri gereğince, 12 Ekim saat 00.01'den saat 23.59'a kadar 1 gün süreyle yasaklanmıştır."

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Bitlis Valiliği Yürüyüş basın açıklaması etkinlik gösteri toplantı yasak

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