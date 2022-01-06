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Bitlis'te firari 2 hükümlü yakalandı

06.01.2022 21:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te firari 2 hükümlü yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis merkezde ve Tatvan ilçesinde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 kişi yakalandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Bitlis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, il merkezi ve Tatvan ilçesinde, aranan kişilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

Bu kapsamda, hakkında "Kasten öldürme" suçundan 12 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.K. ile Tatvan'da 18 dosyadan 28 yıl 7 ay hapis cezası alan O.B. yakalandı.

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