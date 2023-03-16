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Bitlis'te gölet setinin yıkılması sonucu oluşan hasarlar tespit edildi

16.03.2023 11:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bölgede 210 dönüm tarım arazisi, 8 ahır, 8 samanlık, 3 traktör ve bir minibüsün zarar gördüğü, 4 büyükbaş hayvanın da telef olduğu belirlendi.

Bitlis'in Yolalan beldesine bağlı Düzköy Mahallesi'nde sulama göleti setinin yıkılması sonucu yaşanan taşkınla ilgili hasar tespit çalışmaları tamamlandı.

İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürü Erdal Tunçtan, gazetecilere, 13 Mart'ta Düzköy'deki sulama göleti setinin yıkıldığını söyledi.

Mahallenin su altında kaldığı ve birçok hayvanın telef olduğu ihbarı üzerine AFAD, jandarma ve sağlık ekiplerinin bölgeye sevk edildiğini belirten Tunçtan, şu bilgileri verdi:

"Ekiplerin gece yaptığı çalışmalarda can kaybının olmadığı tespit edildi. Gün ağarınca hasar tespiti için ekiplerimizi mahalleye gönderdik. Gölet setinin yıkılması sonucu 210 dönüm tarım arazisi, 8 ahır, 8 samanlık, 3 traktör ve bir minibüsün sudan zarar gördüğü, 4 büyükbaş hayvanın da telef olduğu tespit edildi. Bazı kurumlar da çalışmalarını sürdürüyor. Can kaybının olmaması bizi sevindirdi, vatandaşımızın tarım alanlarının, birçok ceviz ve meyve ağaçlarının zarar görmesi, sudan kaynaklı bazı evlerde hasar oluşması da bizi üzmüştür. Zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Allah bir daha afet göstermesin."

Tunçtan, selden hayvanlarını kurtarmaya çalışırken hafif yaralanan bir anne ve kızının hastanede ayakta tedavi edilerek, evlerine gönderildiğini söyledi.

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su gölet hasar set tespit

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