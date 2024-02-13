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Bitlis'te gösteri yürüyüşü ve açık hava toplantılarına geçici yasak

AA AA
13.02.2024 11:51 | Son Güncelleme:
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Bitlis Valiliği, gösteri yürüyüşü, açık hava toplantısı ve basın açıklaması gibi eylem ve etkinliklerin 4 gün süreyle yasaklandığını duyurdu.

Valilikten yapılan açıklamada, belirli konularda halkı aydınlatmak, kamuoyu yaratmak ve benimsetmek için yapılan basın açıklaması, açık yer toplantısı, gösteri yürüyüşü, stant açma, el ilanı dağıtma gibi eylemlerin düzenlendiği belirtildi.

Bu etkinliklerin terör örgütlerince ve provokatif gruplarca bir eylem biçimi olarak sık sık kullanılmaya çalışıldığı bildirilen açıklamada, bu itibarla, eylem ve saldırı olaylarının önüne geçilmesi, halkın can ve mal güvenliğinin sağlanması, terör örgütlerinin planlarının bertaraf edilmesi, şiddet olaylarının yaygınlaşmasının önlenmesi amacıyla bazı önlemlerin alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bitlis sınırları içinde 13 Şubat saat 00.01'den 16 Şubat saat 23.59'a kadar 4 gün süreyle Valilik ve Kaymakamlık makamlarınca uygun görülenler hariç, gösteri yürüyüşü, açık hava ve kapalı yer toplantıları 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun, basın açıklaması, oturma eylemi ve anket yapılması, çadır ve stant kurulması, imza kampanyası düzenlenmesi, bildiri, broşür ve el ilanı dağıtılması ve her türlü protesto eylemleri ise 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun ilgili hükümlerince yasaklanmıştır.

Yine aynı tarihler arasında ilçelerimizden ve çevre illerden bireysel veya toplu şekilde ilimiz güzergahını kullanarak örgütsel çağrılarda bahsedilen konu veya benzer konulara ilişkin her türlü kanuna aykırı eylemlere katılım sağlanmasının önlenmesi amacıyla ilimiz ve ilçelerimize girişlerine, buralardan bireysel ve toplu çıkışlarına izin verilmemesine karar verilmiştir."

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Bitlis gösteri toplantı

Bitlis Namaz Vakitleri 13 Şubat Salı

İmsak
05:36
Sabah
06:59
Öğle
12:31
İkindi
15:26
Akşam
17:53
Yatsı
19:10

Bitlis Nöbetçi Eczaneler13 Şubat Salı

Yenigün eczanesi
Adilcevaz
Defne eczanesi
Tatvan
Arya eczanesi
Merkez
Atalay eczanesi
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