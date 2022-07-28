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Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

28.07.2022 01:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

Bitlis'te iki şüpheli 412 gram sentetik uyuşturucuyla yakalandı

BİTLİS (AA) - Bitlis'in Tatvan ilçesinde iki şüphenin üst aramasında 412 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Tatvan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün durdurdukları otobüsteki yolculardan N.Ö. ve F.Ö'nün üst aramasında iki parça halinde 412 gram sentetik uyuşturucu ele geçirdi.

Zanlılar hakkında adli işlem başlatıldı.

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