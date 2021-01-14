Bitlis’te ilk korona virüs aşısı yapılmaya başlandı

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca analizleri tamamlandıktan sonra "Acil Kullanım Onayı" verilen CoronaVac aşısı, Bitlis’te sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı.

Bitlis’e gönderilen CoronaVac aşısı, sabah saatlerinde sağlık çalışanlarına uygulanmaya başlandı. Bitlis-Tatvan Devlet Hastanesindeki personellere hazırlanan özel odada aşı yapılmaya başlandı. Aşı uygulamasından sonra gazetecilere açıklamalarda bulunan Sağlık Müdürü Koray Okur, aşı yaptıracak olanların randevu sistemi ile aşı yapabileceklerini söyledi. Okur, “Hayırlısıyla korona virüs salgınına karşı aşımızı olduk. Tüm ülkemize ve Bitlis’imize hayırlı olsun. Virüsün ilk çıktığı günlerden beri Tatvan Devlet Hastanemizi pandemi hastanesi, Bitlis Devlet Hastanemizi ise normal hastalarımızın tedavisine ayırdık. Bitlis bu yönden şanslıydı. Çok şükür salgının ilk gününde kendi ilimizde bilim kurulumuzu oluşturduk. Onların tavsiyeleri doğrultusunda bu yönden Bitlis ili şanslıydı. Çok şükür halkımızda devletimizin koyduğu kurallara riayet etti. Zorda olsa sokağa çıkma yasağına uydu. Bu yönden Bitlis halkına teşekkür ediyoruz” dedi.

“Salgının ilk gününden beri yönetici arkadaşlarımızla beraber yoğun mesai harcadık” diyen Okur, açıklamasına şöyle devam etti:

“Sağlık personelimiz gece gündüz demeden, bazen evlerine gitmeden, çoluğunu çocuğunu görmeden çalıştılar. Sizde bunların çoğuna şahitlik ettiniz. Hepsine teşekkürü bir borç bilirim. Bu salgın sürecinde çok şükür çok fazla aksaklıklar yaşamadık. Tatvan Devlet Hastanemizdeki yoğun bakım sayımızı iki katına çıkarttık. Bitlis Devlet Hastanemizde her ihtimale karşı 32 yatağa dönüştürülebilir 16 yataklı yoğun bakım ünitesini açtık. Güroymak Devlet Hastanemizin yoğun bakımı ile beraber orayı da pandemi hastanesine çevirdik. Orayı da kullandık, çok şükür ki son aylarda artık korona virüs salgını ilimizde sizin de bildiğiniz gibi haritalarda yeşile döndü. Vaka sayılarımız çok çok azaldı. Hatta pandemi hastanemize de yatan hastalarımızın sayısı yüzde 10’a kadar düştü. Yatak kapasitemiz oranında hatta ayın 15’inden sonra Tatvan Devlet Hastanemizde kısım kısım normal hastalara da açmaya başlayacağız” diye konuştu.

