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Bitlis'te "kantin size emanet" uygulamasıyla öğrencilere güven duygusu aşılanıyor

AA AA
09.05.2024 12:10
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Bitlis Ahmet Eren Bilim ve Sanat Merkezinde (BİLSEM) devam eden "kantin size emanet" uygulamasıyla, öğrencilere dürüstlük ve güven duygusu aşılanıyor.

Uygulama kapsamında görevlinin olmadığı merkezdeki kantinde alışveriş yapan öğrenciler, aldıkları ürünlerin parasını da kasaya bırakıyorlar.

Ahmet Eren BİLSEM Müdürü Ekrem Oruk, hayatın en değerli işlevlerinden biri olan güven ve dürüstlük duygusunun gelişmesi adına 6 yıl önce uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Öğretmenlerle yaptıkları kurul toplantısında, Değerler Eğitimi Programı ile öğrencilere yönelik proje yapma kararı aldıklarını anlatan Oruk, şöyle konuştu:

"Yaptığımız değerlendirmelerde 'kantin size emanet' uygulamasını başlatmaya karar verdik. Bunu yaparken şu doğrultuda hareket ettik. Öğrencilerimiz ileride bilim insanı, doktor ve mühendis olabilirler fakat hayatın en değerli işlevlerini edinmeleri gerekir. 6 yıldır uyguladığımız bu proje ile öğrencilerimiz kantindeki alışverişlerini kendileri yapıyor. Onlar da bu uygulamadan çok memnun oldular. Öğrencilerimizin hayatına doğruluğu ve dürüstlüğü katabiliyorsak ne mutlu bize. Bütün öğrencilerimize güvenebilmenin ne kadar güzel olduğunu gördük."

Öğrencilerden Elif Asmin Ertaç ise "Bu uygulamayla görevli olmadan kentinden alışverişimizi yapıyoruz ve parasını da bırakıyoruz. Bu sayede öğretmenlerimizin bize güvendiğini hissediyoruz." dedi.

Elif Kalı, "Kantinde alışverişlerimi yaptım. Bu uygulama sayesinde güven kavramını öğrendim. Uygulamayı hayata geçiren okul idaresine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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BİLSEM Bitlis öğrenci güven

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