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Bitlis'te karakola saldıran PKK'lı gruptaki teröriste ağırlaştırılmış müebbet istemi

08.02.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Üç ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 87 yıldan 138 yıla kadar hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan "Hayri Çiyager" kod adlı teröristin Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 6 yıl önce ele geçirilen el yapımı patlayıcı, tüfek ve 2 şarjörde de parmak izinin tespit edildiği bilgisi iddianamede yer aldı

DİYARBAKIR (AA) - Bitlis'te 6 yıl önce Tanrıyar Jandarma Karakol Komutanlığına PKK'lı teröristlerin roket ve uzun namlulu silahlarla düzenlediği saldırıda yer alan "Hayri Çiyager" kod adlı terörist Şeyhmus Yıldız hakkında 3 ayrı suçtan ağırlaştırılmış müebbet ve 87 yıldan 138 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Güvenlik güçlerince 8 Mart 2021'de yakalanan Yıldız hakkında Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından hazırlanan iddianame 4. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, terör örgütü PKK/KCK'nın kuruluşu, yapılanması ve düzenlediği terör saldırılarına ilişkin detaylı bilgilere yer verildi.

Bitlis'te 18 Ağustos 2016'da teröristlerce karakola düzenlenen saldırıya ilişkin 4 askerin mağdur olarak ifadelerinin alındığı iddianamede, askerlerin sanık ve saldırıyı yapan teröristlerden şikayetçi olduğu belirtildi.

Teröristler tarafından roketatar ve uzun namlulu silahlarla karakola saldırı düzenlendiği, güvenlik güçlerince karşılık verilmesiyle 15 dakika boyunca çatışma yaşandığı bildirilen iddianamede, şunlar kaydedildi:

"Şüphelinin eyleminin silah ateşlemek olmasa da saldırının gerçekleşmesinde asli unsur olduğu, bu haliyle kendisine verilen talimat doğrultusunda video kaydı almasıyla, silahlı örgüt üyeleriyle saldırıya bilerek ve isteyerek iştirak ettiği anlaşılmıştır. Teröristler tarafından kullanılan silahın cinsi, atılan merminin kalibresi, patlayıcı ve yaralayıcı etkisi ile atış mesafesi gözetildiğinde teröristlerin kolluk kuvvetlerini öldürmeye elverişli silah ve mesafeden atış yaptığı, şüphelinin de eyleme iştirak ederek 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçunu işlediği tespit edilmiştir."

İddianamede, Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde 6 yıl önce yüzleri kapalı ve silahla saldırı yapmak isteyen gruba güvenlik güçlerince gerçekleştirilen müdahale sonucunda, olay yerinde bırakılan el yapımı patlayıcı, tüfek ve 2 şarjördeki incelemede de terörist Yıldız'a ait parmak izinin tespit edildiği belirtildi.

İddianamede ifadesi yer alan sanık Yıldız, 26 Haziran 2016'da örgüte katıldığını ifade ederek, "Örgütte faaliyet gösterdiğim dönemde Tanrıyar Jandarma Karakolu'na roketatar ile taciz saldırısının gerçekleştiği esnada kamera ile kayıt yapıyordum. Bu saldırıda karakola veya askere zarar verilmedi. Roket, karakolun dışında bir bölgeye isabet etti." beyanında bulundu.

- İstenilen ceza

Şeyhmus Yıldız hakkında "devletin birliği ve ülke bütünlüğünü bozmak" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, "kasten adam öldürmeye teşebbüs" ve "tehlikeli maddelerin izinsiz olarak bulundurulması veya el değiştirmesi" suçlarından 87 yıldan 138 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Geçen yıl 8 Mart'ta gözaltına alınan Yıldız, 13 Mart 2021'de tutuklanmıştı.

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