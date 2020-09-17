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Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir beklentisi

BİTLİS HABERLERİ  | 17.09.2020 11:48 | Son Güncelleme

Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir beklentisi

BİTLİS (AA) - Bitlis merkez ve ilçelerindeki geniş tarım arazilerine ekilen kuru fasulye hasadından ekonomiye 370 milyon lira gelir sağlanması bekleniyor.

Devletin sağladığı desteklerle boş arazileri değerlendirerek sulu tarıma geçen Bitlisli çiftçiler, kentteki geniş tarım arazilerinde birçok ürün yetiştirerek ülke ekonomisine katkı sunuyor.

Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerinde ilkbaharda yerli kuru fasulye tohumlarını toprakla buluşturan çiftçiler, 4 aylık meşakkatli sürecin ardından hasada başladı.

Mevsimlik tarım işçilerin yardımıyla toplanan fasulyeler, bir süre güneşte kurutulduktan sonra paketleme için fabrikalara götürülüyor.

Bu yıl 95 bin dekar alana ekilen kuru fasulyeden 34 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

- "Kuru fasulye ihtiyacının yüzde 10'unu karşılıyoruz"

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde kuru fasulye hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin kentteki stratejik üründen biri olduğunu, her yıl ekim alanın arttığını söyledi.

Geçen yıl 88 bin dekar alanda yapılan ekimin bu yıl 95 bin dekara yükseltildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve valimizin, pandemi sürecinde yeterli ve güvenli gıda üretimi için talimatları oldu. Tüm ilçelerimizi gezerek ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük. 30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz. Bunun ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 240 milyon liradır. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin kuru fasulye tohumun büyük bir kısmını karşılamaktadır. 10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 bin ton üretimimiz var. Bunun da il ekonomisine 130 milyon lira katkısı var. Kuru fasulye il ekonomisine 370 milyon lira katkı sağlıyor."

- "İstahdama büyük katkısı var"

Kentte tarım alanlarının değerlendirilmesiyle 5 bin tarım işçisinin istihdam edildiğini vurgulayan Çelik, işçilerin sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını müdürlük olarak takip ettiklerini aktardı.

Geçen yıl yemeklik kuru fasulye üretiminde Türkiye'de 5. sırada olduklarını bu yıl ekim alanlarının artmasıyla 3. sıraya çıkmayı hedeflediklerini vurgulayan Çelik, "Fasulyenin en çok ihtiyaç duyduğu iklim koşulları ilimizde mevcut. Kuru fasulye hasadında kullanılmak için makine isteğinde bulunduk. Üreticilerimiz güzel destekler alıyorlar. Burada yeni tesisler kuruyoruz. Türkiye fasulye ihtiyacının yüzde 10'luk kısmını karşılıyoruz. Yaklaşık 61 ile fasulye gönderiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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