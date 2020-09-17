Bitlis'te kuru fasulye hasadından 370 milyon lira gelir beklentisi

Tatvan ilçesine bağlı Sarıkum köyünde kuru fasulye hasadına katılan Tarım ve Orman İl Müdürü Rıfat Çelik, gazetecilere yaptığı açıklamada, kuru fasulyenin kentteki stratejik üründen biri olduğunu, her yıl ekim alanın arttığını söyledi.

Bu yıl 95 bin dekar alana ekilen kuru fasulyeden 34 bin ton ürün elde edilmesi hedefleniyor.

Geçen yıl 88 bin dekar alanda yapılan ekimin bu yıl 95 bin dekara yükseltildiğini belirten Çelik, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız, Tarım ve Orman Bakanımız ve valimizin, pandemi sürecinde yeterli ve güvenli gıda üretimi için talimatları oldu. Tüm ilçelerimizi gezerek ekilmedik bir karış toprak bırakmayacak şekilde çalışmalarımızı yürüttük. 30 bin ton civarında kuru fasulye üretimi bekliyoruz. Bunun ilimiz ekonomisine katkısı yaklaşık 240 milyon liradır. Bitlis yemeklik kuru fasulye üretiminin yanında tohumluk üretiminde de Türkiye genelinde önemli bir yere sahiptir. Türkiye'nin kuru fasulye tohumun büyük bir kısmını karşılamaktadır. 10 bin dekar alanda tohumluk kuru fasulye üretimi gerçekleştiriyoruz. Yaklaşık 4 bin ton üretimimiz var. Bunun da il ekonomisine 130 milyon lira katkısı var. Kuru fasulye il ekonomisine 370 milyon lira katkı sağlıyor."

- "İstahdama büyük katkısı var"

Kentte tarım alanlarının değerlendirilmesiyle 5 bin tarım işçisinin istihdam edildiğini vurgulayan Çelik, işçilerin sağlık ve barınma gibi ihtiyaçlarını müdürlük olarak takip ettiklerini aktardı.