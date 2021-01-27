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Bitlis'te kurulacak 3 tekstil atölyesinde 1000 kişi istihdam edilecek

27.01.2021 14:02 | Son Güncelleme:
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Vali Oktay Çağatay: - "Devletimizin hakimiyetiyle Bitlis'in terörle ilgili problemini bitirmiş durumdayız. Bunun yansımalarını da vatandaşlarımızda görüyoruz"

BİTLİS (AA) - Bitlis'te, Organize Sanayi Bölgesi'nde 1000 kişinin istihdam edileceği 3 tekstil atölyesinin kurulması için protokol imzalandı.

Valilik toplantı salonunda düzenlenen programda atölye kuracak işletme sahipleriyle bir araya gelen Vali Oktay Çağatay, kent için önemli bir güne tanıklık ettiklerini söyledi.

İstihdama katkı sunacak 3 tekstil atölyesinin mart ayında faaliyete başlayacağını belirten Çağatay, kentin daha iyi yerlere gelmesi için çaba gösterdiklerini aktardı.

Bitlis'in Türkiye'nin en genç nüfusuna sahip illerinden biri olduğuna dikkati çeken Çağatay, şöyle konuştu:

"İlimizin yaş ortalaması 23. Nüfusumuzun yüzde 62'si 29 yaşın altında. Devletimizin hakimiyetiyle Bitlis'in terörle ilgili problemini bitirmiş durumdayız. Bunun yansımalarını da vatandaşlarımızda görüyoruz. Sokaktaki insana Bitlis'in birinci problemi ne diye sorduğumuzda "işsizlik" cevabını alıyoruz. Terörden kurtulmuş bir vilayette yaşamak güzel bir duygu. İşsizlik sorununu da girişimcilerimiz sayesinde çözeceğiz. 20 yıl önce kurulan OSB'mizde 55 parselimiz vardı. Bunlar yoğun ilgi gördü. Milletvekillerimiz, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile yaptıkları görüşmeler sonucunda 5 milyon lira ödenek temin etti. 5 milyon lira da İl Özel İdaresi olarak biz katkı sunduk. 10 milyon lirayla sözleşmesini imzaladığımız 3 fabrikayı imal ettik."

İşletme sahiplerinden Metin Çoban ise verilen desteklerden dolayı teşekkür ederek, "Bitlis'in bu tür şeylere çok ihtiyacı var. Genç nüfusu ve işsizliği çok. Devletimizin destekleri ve yapılan yatırımlar sayesinde işsizlik sorunu sona erecektir." dedi.

Konuşmaların ardından Vali Çağatay ile işletme sahipleri, 1000 kişinin istihdam edileceği 3 tekstil atölyesinin kurulması için hazırlanan protokol metinlerini imzaladı.

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