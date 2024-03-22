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Bitlis’te okullar tatil edildi, 63 köy yolu ulaşıma kapandı

İHA İHA
22.03.2024 09:57
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Bitlis’te günlerdir devam eden kar yağışı nedeniyle okullar tatil edilirken 63 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Daha çok yüksek kesimlerde ve Rahva bölgesinde etkili olan kar yağışı, kent merkezinde de etkisini gösterdi. İl genelinde 63 köy yolu ulaşıma kapanırken, eğitim öğretime ise bir gün ara verildi. Bitlisli vatandaşlar, mart ayını geride bırakacağımız şu günlerde kışın tekrardan geri geldiğini söyledi. Bitlis İl Özel İdaresi kapanan 63 köy yolunda karla mücadelesini sürdürürken, kent merkezinde ise belediye ekipleri ile karayolları ekipleri çalışıyor.

Bitlis Meteoroloji Müdürlüğünden yapılan açıklamada ise kar yağışının yarın da devam edeceği belirtildi.

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